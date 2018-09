Psykolog: - I første semester tenker nok mange at det ikke går veien

Forrige uke kom en ny studentundersøkelse som viser at 1 av 4 studenter sliter psykisk.

– Vi får mange henvendelser både fra studenter, folk som skal studere, og folk som nettopp er ferdige med studiene, forteller psykolog Liss Gøril Anda.

Hun jobber ved Helsehuset, som hjelper folk som bor i Stavanger med å ta vare på helsen. Tilbudet er gratis.

Fakta: Her kan du få hjelp i Trondheim Er du student i Trondheim, og synes hverdagen er tøff, kan kanskje dette være til hjelp: Sit har et bredt helsetilbud for studenter, med blant annet helsesøstre, kurs for mestring, helsestasjon for seksuell helse, tannhelserefusjon og psykologer.

Studentorganisasjoner og linjeforeninger kan være forebyggende for studenter. Å engasjere seg i en studentorganisasjon kan gi deg venner på tvers av studiet og en sosial arena.

Studentprestene er ansatt av Den norske kirke og er en del av velferdstilbudet til studentene i Trondheim. Sammen med studentmenigheten holder de kveldsmesser i Nidarosdomen, arrangerer Friends & Food for norske og internasjonale studenter og legger til rette for fellesskap i ulike sammenhenger.

Det arrangeres temadager om psykisk helse, for eksempel verdensdagen for psykisk helse, hvor temaet er "vær raus".

Studentombudet kan kontaktes av både studenter og ansatte, om kritikkverdige forhold som berører studentenes studiesituasjon. Her kan man få hjelpen til å bli rådført dit man trenger eller bare slå av en prat, som kan være forebyggende.

Du kan også oppsøke byens ulike helsestasjoner, som holder til på Gløshaugen, Midtbyen og Rosten.





Trondheimsskole tar grep for å inkludere alle i russetiden Trenden med grupperinger i russetiden fortsetter, og mange føler seg utenfor. Det vil avgangselevene ved Thora Storm unngå den kommende russetiden.

Snakker ikke om angst

Unge folk som tar kontakt, sliter hovedsaklig med angst og stress, og redsel for ikke å stresse til.

– Mange har mange venner, men de snakker ikke sammen om sånne ting. Man skal liksom framstå som vellykket, tror Anda.

Starten på studenttiden kan være krevende, mener psykologen. Mange som kommer til Helsehuset har vært den flinkeste på ungdomsskolen, deretter flinkest i klassen på videregående, før de på et prestisjestudium er en av alle de andre flinke.

– Plutselig er man kanskje midt på treet, selv om man jobber hardt. Det er en identitetskrise for mange, som alltid har fått ting til lett. Man går fra å være en lys stjerne på himmelen, til en liten fisk i en stor dam.

Økonomiske bekymringer påvirker karakterene for mange studenter Studenter havner i ulik økonomisk skvis avhengig av hvor i landet de studerer. Noen tyr til kredittkort for å få endene til å møtes.

– En slitsom fase

I tillegg skal man lære seg studieteknikker, få nye venner og lære seg å bo for seg selv.

– Noen har gjerne ikke betalt en regning før i sitt liv. Så skal man fungere i kollektivet, se ut som man vet hva man holder på med, i tillegg til å være tynn og trent. For mange er det kjempekjekt å være student, men det kan også være en slitsom fase. I første semester det det nok mange som tenker at dette ikke går veien, sier Anda.

I fjor la Helsehuset om fra individualterapi til felleskurs. Mange unge melder seg på angst- og stressmestringskursene som går over to måneder.

– På angstmestringskurset vi skal ha nå er de fleste i tjueårene. Mange opplever at de blir bedre, noen blir helt angstfrie, sier Anda.

Noen tar også kontakt etter studiene er over. Ofte folk som fikk toppkarakterer på studiene, fordi de leste enormt mye før eksamen.

– Problemet er bare at de fortsetter å lese til de stuper når de begynner i arbeidslivet. Men da er det ikke ferdig når eksamen er over, og du får ikke ferie etterpå. Da begynner bare et nytt prosjekt, sier Anda.

Dette skulle Samfundet-leder Eirik (24) ønske han visste da han begynte å studere Flere tusen studenter venter en ny hverdag. Neste uke starter Fadderuka i Trondheim. Trd.by gir tips om hvordan du fortest kan bli inkludert i et studentmiljø.

Her er hennes råd til å mestre studiehverdagen:

Ha realistiske forventninger til deg selv. Det som er greit, er faktisk godt nok. B og C er også gode karakterer.

Ting blir som regel bedre og bedre for hvert år. Har du startproblemer, identifiser hva som plager deg, og gjør noe med en ting om gangen.

Snakk med noen når du føler at ting ikke går bra, og at du tenker du ikke får ting til. Du er ikke alene! Det er vanligere enn du tror at folk bare later som om de er på topp, selv om de føler inni at de ikke aner hva de driver med.

Ta kontakt med studenthelsetjenesten eller fastlegen hvis du sliter.

Og her er tre av hennes tips for å mestre stress:

Pust. Lukk øynene, kjenn at begge beina står på bakken og ta tre gode, rolige pust. Tell gjerne til fire på inn- og utpust. Dette hjelper kroppen til å roe seg ned. Bruk ved behov ila. dagen.

Prioriter. Skriv en prioritert liste over alle ting du VIL-BØR-MÅ. Skill gjerne mellom «må gjøres nå» og «må gjøres senere». Bruk lista til å strukturere dagene dine. Øv på å gi slipp på det du «burde» men som egentlig ikke er så viktig for deg.

Stopp tanketoget. Kommer tankekjøret når du stresser? Går tankene i ring og gjør deg urolig, øv deg på å legge dem fra den med god samvittighet. Er det virkelig viktig kommer du på det igjen når du skal skrive neste prioriteringsliste!

Er du mellom 16 og 19 år, og trenger noen å snakke med, kan du kontakte helsestasjonen for ungdom. Det er også gratis.