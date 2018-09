Philip (18) fra Trondheim gikk fra 15 til 66 000 seere i løpet av sekunder

I utgangspunktet hadde Philip Martinussen (18) fra Trondheim omtrent 60-70 følgere på strømmingsplattformen Twitch. Der har han filmet seg selv spille Fortnite mer eller mindre seriøst i halvannen måned, med fem live-seere i snitt hver gang.

Søndag formiddag eksploderte derimot seertallene.

- Det var helt sykt. Jeg klarte ikke å tenke, og sleit med å prate. Det var helt vanvittig. Jeg er utrolig takknemlig, dette er et høydepunkt for meg, sier Martinussen til Trd.by mandag.

Tusenvis av seere, hundrevis av dollar i donasjoner

Søndag formiddag spilte 18-åringen i rundt to og en halv time. På det tidspunktet hadde han 15 seere som fulgte med på spillingen hans live.

- Og på et knips var det hundrevis som spammet i livechaten min, som skrev at «Ninja» var på min kanal. Jeg tenkte at dette kunne ikke stemme. Men på skjermen min sto det plutselig at det var 66 000 seere.

«Ninja» er nemlig ikke noen hvemsomhelst. Kanalen, som er drevet av en amerikaner, har over 11 millioner følgere på Twitch. Da amerikaneren skulle avslutte sin egen strømming, sendte han alle sine egne seere over til kanalen til Martinussen.

- Det hele var helt tilfeldig. Han scrollet nedover lista blant folk som strømmet live, og så endte han opp med å velge meg, sier trønderen.

Gamet til inntekt for Kreftforeningen - gråt da han så resultatet John Freddy Jakobsen (31) og kompisene holdt livestream i 48 timer til inntekt for Kreftforeningen.

- Han strømmer på fulltid, og spiller hver dag for omtrent 100 000 seere. Han holder rekorden for flest seere på én og samme tid. Det skjedde da han strømmet og spilte med artisten Drake, med mellom 500 000 og 600 000 seere. Det er en stor ære å være på kanalen hans, forteller Martinussen.

Da strømmingen var over, satt 18-åringen igjen med over 4 300 nye følgere. I tillegg hadde det tikket inn en rekke donasjoner.

- Med vanlige donasjoner, bits og subscribers fikk jeg inn rundt 600 dollar totalt. Det blir en heftig timelønn! Tidligere har jeg kun fått donasjoner fra venner, og har fått maks 10 dollar.

Se video fra da Philip Martinussen plutselig fikk over 60 000 seere:

Vil smi mens jernet er varmt

Martinussen forteller at han alltid har vært glad i gaming, og at han selv har sett mye på andre som strømmer spillingen sin. Selv har han strømmet av og på i litt over to år.

- Det er spennende, og en god måte å utvikle min egen spilling på. Det er gøy med et fellesskap rundt det, der man kan få både fans og venner, der alle har samme hobby. Jeg har fått venner fra overalt i verden, og venner fra Oslo som jeg også har møtt i ettertid. Det er magisk, sier trønderen.

Han forklarer at han kun har strømmet Fortnite, men at hovedspillet hans egentlig er Counter Strike.

- Jeg har ikke hatt en god nok pc til å strømme CS, men med donasjonene jeg nå har fått, er planen å oppgradere.

Nå vil 18-åringen holde det gående for å videre bygge opp kanalen sin.

- Jeg kan ikke stoppe nå. Det blir nok en del spilling fremover, sier Martinussen.