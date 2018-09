Flere reagerer på Cubus’ nye reklame: – Helt utrolig at de ikke tenker seg om

– Min umiddelbare reaksjon er at det er helt vilt at de ikke tenker seg om, mener politiker Tove Welle Haugland (28) om kampanjebildet.

«Blendahvitt og zero mangfold»

Motenettstedet Melk & Honning la onsdag kveld ut et bilde fra kleskjeden Cubus sin nye kampanjereklame. Bildet viser seks nordiske, blonde, slanke kvinner.

Kommentarfeltet har tatt av. Flere reagerer på at modellene Cubus har valgt ikke viser et mangfold av kvinner. Et utvalg av kommentarene:

«Alle ser ut som tvillinger. Ikke mye mangfold der nei.»

«Dattera mi på 11 sa quote: Jeg er så lei av å bare se etniske norske jenter med blondt hår og blå øyne som er slanke på TV og på magasiner. Hva med meg og andre jenter som kommer fra Iran, Vietnam og andre steder i verden? Hva med oss? Er vi ikke bra nok til være med i magasiner? Hvorfor er det ikke sånn i USA? Og UK? Hva er det med Norge, mamma? Hvorfor ser jeg ikke brune mennesker på TV? Jeg er så lei mamma.»

«I’m so fucking tired of this shit. Blendahvitt and zero mangfold much!»

Også på Cubus’ egen Instagram-konto, hvor kleskjeden i etterkant har beklaget seg, har flere kommentert:

«Dere vet at vi ikke lever i 1960 lengre? Hadde vært fint å se et litt større mangfold i en reklame rettet mot norske kvinner, alle er ikke hvite, blonde og strl small:) dette er pinlig.»

«For et fint bilde som på ingen som helst måte representerer tiden vi lever i, eller deres egne kunder! Bra jobbet.»

Reagerer på bevisstheten til store kleskjeder

Lokalpolitiker i Kristiansand KrF, Tove Welle Haugland, er enig i kritikken.

– Jeg ønsker et inkluderende samfunn, og der mener jeg også markedet har et ansvar. Som et såpass stort motehus burde de vise mangfoldet, og spesielt siden de når ut til alle unge i Norge, sier Haugland.

I fjor reagerte Haugland og søsteren på hvor små størrelsene buksestørrelsene var. BikBok har flere ganger den siste tiden fått kritikk for størrelsene sine.

Haugland ønsker samfunnsbevissthet blant de store kjedene.

– Når vi vet så godt at mange unge jenter sliter med å passe inn og føle seg gode nok, så er det helt utrolig rart at de ikke tenker seg om før de lager en reklame som dette hvor de viser veldig tydelig at de bare tenker at de har én type kunder.

– Man må være bevisst på hvilket uttrykk man gir

– Hva tror du at Cubus har tenkt?

– Jeg tror ikke de har tenkt, og det er litt skremmende. Man må være bevisst på hvilket uttrykk man gir. Når det gjelder retusjert reklame så tenker man også bare på å selge, ikke på samfunnsansvaret til de som er i målgruppa.

– Må all reklame representere alle?

– Ikke nødvendigvis, men et stort motehus må ta høyde for at de har ulike typer målgrupper. De burde vise at de har en bevissthet rundt det, og det viser ikke Cubus her.

– Hva slags ansvar har kleskjeder når det gjelder inkludering?

– Jeg mener at de har et ansvar for å vise at de har et produkt som kan passe alle. I det de begynner å ekskludere, mener jeg det er veldig negativt. Benetton (Italiensk klesskjede journ.anm.) fikk veldig kritikk for å bare være for én type rase og én type mennesker, det er helt forkastelig, sier hun.

Tar til seg kritikken

Informasjonssjef i Cubus, Julie Bragli Eckhardt, skriver i en mail at de er enig i kritikken som går på mangfold. De har også beklaget seg i kommentarfeltet på Instagram.

– Hva tenker dere om kritikken dere har fått på kampanjebildet?

– Vi er helt enige i at dette bildet ikke representerer mangfold.

– Hva var tanken deres bak valget av disse modellene til denne reklamen?

– Tanken er å vise alle våre ulike jeans-stiler.

– Ønsker Cubus å vise mangfoldet blant kundene sine i modellene dere bruker?

– Ja, og tilbakemeldingene har bidratt til at vi ser at vi har for lite mangfold i vår kommunikasjon. Dette tar vi nå tak i, og vi regner med at vi vil bli fulgt nøye med på i tiden som kommer.

Moteredaktør håper alle kan lære av hendelsen

Redaksjonssjef i magasinet Det Nye, Bahare Viken (25), synes det er bra debatten blir tatt opp, og håper flere kan ta lærdom av dette.

– Jeg tenker at kritikken Cubus har fått er en viktig påminnelse til ikke bare de, men også resten av motebransjen. Jeg håper vi alle tar lærdom, ansvar og plasserer en huskelapp i bakhodet etter dette. Også håper jeg Cubus ikke fraskriver seg ansvaret, men heller tar til seg kritikken, utfordrer seg selv og fra nå av setter standarden for resten av motebransjen.

Videre skriver hun i en mail at som alle andre, har også kleskjeder et stort ansvar når det kommer til inkludering av mangfold.

– Jeg tror og håper ingen med vilje fraskriver seg dette ansvaret med å inkludere mangfoldet i samfunnet, men det er samtidig synd at dette fortsatt ikke er en selvfølge i 2018.