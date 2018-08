Ny brudesalong åpnet i Trondheim: - Inspirert av «Say Yes to the Dress»

Torsdag åpnet splitter nye Salong Perlen Brud & Fest, med ballonger, rød løper og bobler i glasset.

Det er Ellen Støen og Lise Skjøstad som sammen har startet den nye brudesalongen i Ferjemannsveien.

Støen har drevet frisøren Salong Perlen som holder til i nabolokalet i to og et halvt år. Skjøstad har drevet Lises Brudesalong, med tilholdssted på Melhus.

- For seks-syv år siden jobbet jeg med bryllupsmesser, og vi hyret inn Lises Brudesalong. Da kom jeg og Lise i snakk og oppdaget en felles drøm. Vi hadde begge lyst til å starte opp en salong der man kunne få alt man ønsker til et bryllup.

Den gang var ikke tidspunktet riktig. Det er det derimot nå.

- Nå går vi sammen for å skape Norges fineste brudesalong, smiler Støen.

- Vil samle absolutt alt på én plass

Lise Skjøstad har jobbet med brudekjoler i 15 år, og har drevet Lises Brudesalong på Melhus de siste elleve årene. I juli solgte hun ut sitt nåværende varelager, før hun stengte dørene der for godt.

- Det er litt blandede følelser å skulle legge ned sin egen bedrift etter så lang tid. Men dette blir utrolig spennende, og vi har fått utrolig fine tilbakemeldinger. De fleste kundene i salongen kom fra Trondheim, så det å flytte hit kommer til å bli bra, forklarer Skjøstad.

Det nye lokalet er på 130 kvadratmeter, og er fylt av tyll, silke, smykker, sko og gaver. Her er det bruden som skal stå i sentrum.

- Vi vil samle absolutt alt på én plass, noe som er veldig unikt i Norge. Her skal du kunne style håret, ordne negler og vipper, bli sminket, finne drømmekjolen og tilbehør som passer, sier Støen.

Inspirert av tv-serie

Salongen har fått sitt eget VIP-rom, der den kommende bruden kan ta med seg venner eller familie for prøvetime, med diverse servering.

- Det blir som tv-serien «Say Yes to the Dress»?

- Haha, ja! Jeg har blitt veldig inspirert av den serien. Vi skal også komme på plass et podium som bruden skal få stå på under prøvingen, sier Støen.

- Jeg hadde en brud inne til styling som nærmest angret på at bryllupet skal stå nå, og ikke om et år, legger Støen leende til.

Bryllupsplanlegger

Planen er også tilby tjenester som bryllupsplanleggere. Det blir neste arm hos foretaket, slik at kundene nærmest bokstavelig talt kan få bistand hele veien fra frieri til alteret.

Salongen tilbyr ulike pakker som inkluderer ulike behandlinger og konsultasjoner. Prisene strekker seg fra 200 kroner til 10 000 kroner.

- Er det et marked for dette her i Trondheim?

- Ja, det mener vi. I dag har folk så lite tid, og vil gjerne få alt på ett sted. Det å kunne få ordnet hår og sminke, og få hjelp til påkledning samme sted på bryllupsdagen, er noe mange ønsker.