Mange studenter kan droppe innboforsikring

Trenger du inneboforsikring når du flytter hjemmefra?

Espen Opdeal, leder i Tryg Forsikring, mener at reglene er enkle.

– Endrer man ikke sin folkeregistrerte adresse kan man fint bruke foreldrenes innboforsikring. Mange studenter med stram økonomi kan dermed spare mye penger ved å benytte seg av foreldrenes innboforsikring når de flytter hjemmefra, sier Opedal.

Dette skulle Samfundet-leder Eirik (24) ønske han visste da han begynte å studere Flere tusen studenter venter en ny hverdag. Neste uke starter Fadderuka i Trondheim. Trd.by gir tips om hvordan du fortest kan bli inkludert i et studentmiljø.

Flertallet leier

For de som flytter hjemmefra velger de fleste å leie, men flere og flere velger å kjøpe.

– Selv om du kjøper en leilighet eller hybel vil de medbragte eiendelene dekkes av dine foreldres innboforsikring dersom du ikke endrer folkeregistrert adresse, sier Opedal.

Gjelder også i bokollektiv

I de store byene møter studentene høye leiepriser. Mange studenter foretrekker derfor å leie en større leilighet sammen og bo i kollektiv. Opedal sier at beboerene i et studentkollektiv kan ha svært ulike forsikringsordninger.

– Også her gjelder hovedregelen at det er først når du endrer den folkeregistrerte adressen at du må tegne en egen innboforsikring. Dine eiendeler er derfor forsikret gjennom dine foreldres innboforsikring selv om du bor sammen i et kollektiv, sier han.

Når det gjelder tyveri oppfordrer han til å oppbevare verdisaker på eget rom for å være dekket, og ikke i fellesområdet.

Sigurd (19) bygget studenthybelen sin selv Da Sigurd Randby kom inn på arkitektstudiet på NTNU, fikk han den perfekte unnskyldning for å snekre sitt eget minihus.

Kan stå på bar bakke

Studenter har gjerne enkle behov, og trenger ofte kun innbo, reise- og ulykkesforsikring. Likevel er det av og til studentene står på bar bakke fordi de ikke har hatt forsikring.

– Det er jo når ulykken er ute at man virkelig forstår verdien av å ha forsikring. For studenter er den gjerne et sikkerhetsnett mot å slippe å komme i økonomisk uføre før voksenlivet tar til.

De fleste forsikringsselskap har egne forsikringspakker for unge, sier han.