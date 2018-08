Dette skulle Samfundet-leder Eirik (24) ønske han visste da han begynte å studere

Fadderuka har som mål å gi en enklere hverdag de første ukene på studiet. Med mange nye inntrykk på en gang, kan dette ha motsatt effekt.

- Er det én ting jeg skulle ønske jeg visste da jeg begynte å studere, er at det er lov å drikke brus på fest, sier Samfundet-leder, Eirik Sande (24).

Det skulle han ønske at alle visste. Han forteller at de artigste han møter på fest, lar være å drikke alkohol.

- Folk bryr seg absolutt ikke om hvordan du som person er på fylla, men heller om du er en ålreit person å være med, legger Sande til.

Det å være synlig under Fadderuka og være med på ting, mener han er viktig for å bli inkludert i et studentmiljø.

«Beste tiden i livet»

Trondheim er kjent for å være en studentby med en stor studentfrivillighet, noe som gjør at folk fra hele landet kan samles med samme bakgrunn.

Med et godt rykte i bunn, er det ikke rart at mange vil til Trondheim for å studere. Likevel kan man bli skuffet.

- Studentene har gjerne forventninger om at studietiden skal være den beste tiden i livet. Så begynner man å gruble over hvorfor man ikke har det sånn, sier helsesøster ved Sit, Merete Kjeldstad.

Hun sier at det er vanlig for studenter å føle på ensomheten på denne tiden.

- Man må finne seg et sted å bo, skaffe rutiner, finne noen andre å henge med og starte med studier, forklarer Kjeldstad.

Det er mange nye inntrykk på en gang.

Studenttips

Både Sande og Kjeldstad kommer med tips om hvordan man fortest kan bli inkludert i et studentmiljø, og få seg venner.

Fadderuka: - Det er veldig ålreit å være med på Fadderuka. Du trenger ikke være med på alt og drikke hele tiden, sier Kjeldstad. Det samme mener Sande.

Vær frivillig: - Det er nesten en klisjé å si at du må søke som frivillig, men det er det beste tipset. Så fort som mulig, da føler du deg klar, sier Sande. Han nevner Studentersamfundet i Trondhjem, Uka og Isfit.

Linjeforeninger, idrettslag og fagspresifikke fagforeninger: - Dette får deg inn i et sosialt miljø, sier Sande.

Bo sammen med andre: - Det er en fin ting, fordi da blir du kjent med andre studenter, sier Kjeldstad.

Prøv noe nytt: - Med blanke ark, ny start og nye muligheter - prøv noe nytt som du ikke har prøvd før, tipser Kjeldstad.

Drikk brus: - Delta på tingene som skjer i Fadderuka. Du må ikke drikke, sier Sande.

Få blikkontakt og smil: - Har du sett noen av de samme studentene flere ganger, kan du bare begynne å ta kontakt, oppfordrer Kjeldstad.

Ikke unngå å være med andre: - Det er fort å havne i en ond sirkel, der du er alene hele tiden. Vær med på noe som arrangeres, sier Kjeldstad.

Ensomhet

Kjeldstad sier at mange tar kontakt med helsetilbudet på campus under studieoppstart.

- Mange har opplevd at det er vanskelig å få seg venner fra før av, og da kan dette bli ekstra utfordrende under Fadderuka.

Kjeldstad ønsker at lavterskeltilbudet skal være lett tilgjengelig for studentene, og normalisere bruken.

- Ikke nøl med å ta kontakt med Sit eller helsesøster, vi er åpne for alt, legger Kjeldstad til.