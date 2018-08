Håndballspiller og blogger Mathilde (21) har flyttet ut: - Jeg er litt bekymret for den første tiden uten mamma og pappa

Alder: 21

Jobb: Håndballspiller for Byåsen Håndball Elite og blogger

Instagram: @mathildeholck

Følgere: 39 900

Noen gjør det stort på enten Instagram, Youtube eller blogg, og dem har vi mange av i Trondheim. De deler mye av hverdagen med sine følgere og lesere, så mye at vi føler at vi kjenner dem. Men hvem er de egentlig, bak filter, hashtags og emojis?

Denne gang snakker vi i Trd.by med trondheimsjenta Mathilde Holck, en 21-åring som har i skrivende stund cirka 39 900 følgere på Instagram.

- Statsminister for en dag – hva er det første du ville ha gjort?

- Jeg ville avskaffet nynorsk som et obligatorisk fag på skolen. Ikke fordi jeg er noe veldig stor motstander av nynorsken, men fordi jeg synes det heller kunne vært valgfritt, og at man istedenfor kunne hatt muligheten til å bruke den tiden på å lære seg et valgfritt språk. Kommunikasjon mellom nasjoner er virkelig gull verdt, men man innser det ikke før man er ferdig på videregående og vil ut i verden.

- Hva har gjort deg bekymret den siste uka?

- Jeg forlot redet denne uka og flyttet hjemmefra for første gang. Jeg må innrømme at jeg er litt bekymret for hvordan jeg skal overleve den første tiden uten mamma og pappa, som alltid har vært der når jeg kommer hjem etter en lang dag med skole og trening.

- Hva har fått deg i godt humør, og til å smile den siste uka?

- Det må nok være den samme grunnen til bekymringen ovenfor, at jeg har flyttet ut. Jeg har ikke flyttet veldig langt fra familien, jeg bor jo fortsatt i Trondheim. Dessuten har jeg flyttet inn sammen med en av mine beste venninner og har verdens beste vennegjeng som kommer og går som de vil her, noe jeg elsker. Så hele prosjektet får meg egentlig til å smile.

- Om du hadde hatt en tidsmaskin – hvem ville du reist i tid for å møte?

- Jeg ville kanskje møtt mamma da hun var på min alder

- Hvor i Trondheim drar du helst på byen? Hvorfor?

- Jeg satser håndball for fullt og er derfor ikke veldig ofte ute på byen, men når jeg er det så liker jeg å ta turen til Solsiden for noen drinker på Nordøst eller Søstrene Karlsen. Selv jobber jeg på Downtown noen helger i måneden, så det hender seg at gjengen drar dit også, spesielt på vinterhalvåret.

- Om du skal få deg frisk luft i Trondheim, hvor drar du da?

- Da tar jeg gjerne med meg noen gode venner og går Ladestien, med den forutsetning at det blir servert kaffe og kaker når jeg kommer til Ladekaia.

- Hva er det beste – og verste – med Trondheim?

- Det beste med Trondheim synes jeg er vanskelig å sette fingeren på. Det er hele atmosfæren og trøndernes jordnære tilnærming til hverandre, selv om vi er nordmenn i aller høyeste grad når det kommer til å helst ville sitte alene på bussen, så er vi en jovial gjeng. Det verste er været. Nå har det vært helt sinnsykt bra vær den siste uka, men vi skjønner alle som bor i denne byen at det ikke kommer til å vare lenge. Så når regnet pøser ned i september er det lett å drømme seg bort til varmere strøk.

- Hvem er den kuleste trønderen du vet av?

- John Brungot er fra Trondheim, er han ikke? Han er så morsom at jeg kan begynne å grine av latter, så det må bli han.

- Hva er dine 3 favorittbloggere eller instagrammere?

- Jeg liker veldig godt ta del i livet til Funkygine både gjennom instagram og bloggen hennes. Hun er en helt rå dame som jeg virkelig beundrer. Jeg leser også bloggen til Kristine Ullebø og Sophie Elise innimellom, fordi jeg blir så inspirert av måten de bare lever sitt liv på, det virker så ekte og lite overfladisk i forhold til mange andre bloggere i toppen.

- Kan vi få en usminket selfie av deg?

- Hva er mest positivt – og negativt – med å være «Instagramkjendis»?

- Jeg er mer en blogger enn en instagramkjendis, men det handler vel mye om det samme. Det positive er alle mulighetene og all den responsen man får. Jeg liker å nå ut til flere mennesker og skrive om ting de synes er interessant å lese om. Hvis jeg må plukke ut noe negativt så er det kanskje at folk har en tendens til å være dømmende fordi de tolker meg på sin måte, noe som selvfølgelig er helt naturlig og derfor går jeg ikke rundt og bryr meg for mye om hva folk mener hele tiden.

- Om du aldri startet med blogg eller Instagram – hva hadde du gjort i dag?

- For meg var det bloggen som slo an og Instagram ble en del av det. Hvis jeg ikke hadde startet å blogge så ville nok ting vært litt annerledes fordi den har blitt en så stor del av hverdagen min, men jeg hadde uansett hatt de samme vennene, spilt håndball og studert som jeg gjør i dag.