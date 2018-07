Tora (17) og Kajsa (17) om hoppeforbud på Grilstad: - Det blir litt for dumt

- Å høre et plask er ikke forstyrrende.

Det sier Tora Herringbotn (17) og Kajsa Hårstad (17).

Jentene nyter livet på gressplenen på Grilstad. De pleier å oppholde seg der når sola titter frem.

I går ble det kjent at velforeningen på Grilstad marina ber kommunen innføre hoppeforbud fra broene og brygga langs kanalen.

Tora og Kajsa sier at de liker å nyte sommerværet på Grilstad. Fordi stedet er så fint.

- Det er gress her, vi har en brygge, butikken er nærme, vi kan spille volleyball og hoppe fra brygga.

Trondheimssommeren: - Litt flørt, men mest sol Noen er her fra byen, noen er her på ferie, mens andre jobber. Hva gjør folk i Trondheim om sommeren?

De synes det er flott å ha muligheten til å kjøle seg ned når gradestokken viser tretti grader. Selv om klokka ikke har passert elleve på formiddagen, må Kajsa ta seg en dukkert.

- Det er forskjell på lyder og bråk

I slutten av mai sendte velforeningen en e-post til kommunen. De ønsker at det blir innført forbud mot hopping både fra brygga og broene umiddelbart. I tillegg ønsker de tiltak som hindrer store samlinger av unge på området.

- Hva er poenget med å bygge en volleyballbane og brygge uten å bruke den, spør jentene.

Likevel skjønner de at beboerene reagerer når ungdommen er der på natta. Velforeningen opplyser i e-posten at ungdomsgjenger på 2-300 personer samles, og noen er også svært beruset.

- Vi mener at vi må vise respekt for de som bor her, sier Tora og Kajsa.

Videre forklarer de at det likevel er forskjell på lyder og bråk. Et hoppeforbud mener de er overdrevent.

Alkohol og bråk etter klokka 23

Avdelingsleder Frank Grønås i Eierskapsenheten til Trondheim kommune sier at kommunen ikke har hjemmel for å forby bading på Grilstad. Han sier at politiet kan bortvise folk som drikker alkohol eller lager bråk etter klokka 23.

- Men vi har ikke noe grunnlag for å forby hopping eller bading.

Grønås sier at man da i så fall trenger spesiallovgiving.