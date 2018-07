To hvite uker for studentene i august - Sarah Elise (23) tilbyr «togapanting»

- Selv har jeg vært med på slike «togafester», og savnet et miljøvennlig alternativ som ikke var bruk-og-kast.

Det sier klesgründer Sarah Elise Gjemdal (23), som driver gjenbruksbutikken «Sarah Panter» i Midtbyen.

Hun mener temafestene under fadderuka gjør at studentene bruker penger. Og deretter kaster.

I den anledning ønsker Gjemdal å inspirere studentene til å tenke miljøvennlig, og låne laken fra butikken hennes.

Vil få studentene miljøbevisste

Lakenordningen i fadderuken er et samarbeid med tekstilleverandøren Nor Tekstil. De har donert overskuddslaken til butikken. Fra og med august legger hun lakenene ut i butikkhyllene.

- Lakenene vil koste 200 kroner per stykk. Som en bonus får alle studenter som returnerer lakenet sitt en pant på 50 kroner som de kan handle for i butikken, mot at de viser frem studentbevis, sier Gjemdal.

- Hva gjør dere med lakene som studentene leverer tilbake?

- Om dette blir en suksess, vil vi leie de ut neste år også, svarer hun.

Gjemdal sitt største ønske og mål, er å inspirere flest mulig til å ta miljøvennlige valg.

- Jeg tenker på det hver eneste dag.

Hun håper derfor at studentene velger å levere lakenene tilbake, slik at de ikke havner i containeren.