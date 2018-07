Tatoveringer har blitt mer stuerent: – Jeg har fått høre at «du var jo faktisk snill!»

«Med den tatoveringen der får du aldri jobb!»

Det er det nok mange som har hørt, gjerne fra den eldre garde. Men nå kommer det en gladnyhet til deg som er glad i kroppskunst: Amerikansk forskning viser at en lege med tatoveringer får like mye tillit som en uten. Det skriver Forskning.no.

Forsøkspersonene fikk møte de samme legene, som noen dager hadde på seg juksetatoveringer, og andre dager ikke. Etterpå ble folk spurt: Virket han eller hun omsorgsfull? Profesjonell? Pålitelig? Trygg? Og gikk samspillet greit?

Resultatet viste at de enkelte legenes «score» ikke endret seg nevneverdig etter om de hadde kroppskunst eller ei.

En samtaleåpner

Renate Lindås (39) har jobbet i helsevesenet siden hun var 21, og har armene fulle av tatoveringer, fra skuldrene og ned til hendene.

– Folk synes jeg ser veldig tøff og rocka ut, men det er jeg jo ikke. Jeg er egentlig en pus, sier 39-åringen og ler.

Hun har jobbet både i hjemmesykepleien, med rus og med psykiatri. Byas møter henne mens hun er på jobb i et bofellesskap for utviklingshemmede på Randaberg. Lindås har aldri opplevd at tatoveringene har vært til hinder i arbeidslivet, snarere tvert imot.

– Tatoveringene er ofte en samtaleåpner. I tillegg er det flere innen rusomsorg som føler seg mer akseptert når jeg har dem, sier hun.

Stort sett har ikke miljøarbeideren blitt bedt om å dekke seg til, men et par bemerkninger har det vært.

– Noen ansatte har sagt at jeg burde ha på genser, men jeg finner meg ikke i å bli kledd på. Når sjefene har blitt kjent med meg, har de funnet ut at jeg er glad i å jobbe med mennesker, og det er jo det som er det viktigste i denne jobben, sier hun.

Vil motbevise fordommene

Lindås, en smilende og glad dame, møter ofte flere som har gjort seg opp en mening om henne basert på de mørke klærne og de tatoverte armene.

– Jeg har fått høre at «du var jo faktisk snill!». Før var det en oppfatning om at det bare var de som «laget hekkan» som hadde tatoveringer.

Røft utseende eller ei, Lindås virker snill som et lam.

– Når jeg ser litt røff ut, føler jeg det er enda viktigere å være et godt menneske. Jeg vil ikke at de som har fordommer skal få bevis på noe annet, sier hun.

Tatovør: - Noen yrker mer utsatt enn andre

Formann i Norsk Tattoo Union, Remi Sølvberg, er ikke overrasket over resultatene fra den amerikanske undersøkelsen.

– Stigmaet rundt tatoveringer er ikke så rått som det var for bare ti år siden. Dette skyldes blant annet tv-programmer som Miami Ink og så videre. Vi har jo hatt noen uker med fotball-VM nå, der ser man at alle de store heltene har tatoveringer. Reklamemodeller er tatoverte og man ser stadig folk på tv som har det. Det har blitt mer stuerent, sier Sølvberg.

Innenfor helsesektoren har han sett store forandringer.

– Da min datter nylig ble født, var det mange av sykepleierne som hadde synlige tatoveringer. For noen år siden derimot, var det slik at alle sykepleiere som kom til meg for å tatovere seg, var veldig opptatte av at den ikke skulle synes i uniform, sier Sølvberg.

Men tatovøren ber likevel folk om å tenke seg om en gang eller ti dersom du skal tatovere områder som hals, ansikt og hender. 2018 eller ei, i noen yrker er det større risiko for at kroppspynten vil føre med seg ulemper. Er du usikker, kan du følge gammel dansk lov:

– Da Fredrik IX var konge, skulle tatovering forbys. Som tatovert sjømann selv, ville han ikke ha noe av dette. Derfor kom kongen med et kompromiss: Det ble forbudt å tatovere seg over skjortekragen og utenfor ermene. Man skulle altså kunne gå med penskjorta uten at blekket syntes, sier Sølvberg.

SUS: - Flere tatoverte ansatte, men ingen klager

– Vi har ingen retningslinjer for tatovering, bare ansattes bekledning på sykehuset, sier Gottfred Tunge, kommunikasjonssjef ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Han kan fortelle at sykehuset ikke har vært borti negative tilbakemeldinger basert på ansattes tatoveringer.

– Vi har flere ansatte med tatoveringer, men vi har aldri fått andre tilbakemeldinger enn at de er flinke og greie, sier Tunge.

Kommunikasjonssjefen sier at de som stiller tatovert på jobbintervju ikke stiller svakere enn de uten blekk i huden.

– Det er kompetansen og helheten som gjelder i en intervjusituasjon, sier Tunge.