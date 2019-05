Slik kan du sikre deg en sommerjobb i siste liten

Trine Larsen er partner og seniorkonsulent i rekrutteringsfirmaet Hammer og Hanborg. Hun er enig i at det kan være sent å søke sommerjobb nå, men at det ikke er for sent.

Her gir hun sine beste tips for å kapre sommerjobben:

1. Bruk nettverket ditt

– Det kan være lurt å bruke nettverket ditt, både på sosiale medier og ellers, sier hun.

Å annonsere at man er på utkikk, gjør det lettere å tenke på deg dersom noe dukker opp.

2. Ikke være kresen

– All erfaring er relevant, sier Larsen, og tipser om at man ikke må være så kresen, spesielt hvis man er ute i siste liten.

– Du får kanskje ikke de oppgavene du drømte om, men det kan være en døråpner til at du får de oppgavene senere, sier hun.

Eline (23) ønsker å betale båtferien din i sommer Lei av mamma og pappas gamle cabin cruiser? Dersom du er en av de heldige kan du i sommer bytte ut familiebåten med Norges største og eldste seilskip.

3. Begynn med bransjen eller bedrifter der du har LYST til å jobbe

– Det er alltid fint for arbeidsgiveren å se at det er akkurat dem du har lyst til å jobbe hos, så da kan det være lurt å være forberedt på å svare på akkurat det, tipser hun.

4. All erfaring er god erfaring

– Noen tror kanskje at verv i elevrådet eller i revyen ikke har betydning, men de har jo det! Det viser at man kan ta ansvar, at man er vant til å gjøre store og små oppgaver, sier hun.

Mange bedrifter ser etter erfaring når de skal ansette nye folk, og da gjelder det å bruke alt man kan, tipser Larsen.

5. Vær tilgjengelig

Det er ikke sikkert at du får en egen stilling som sommervikar, men det kan hende at du kan få bli ringevikar. Da er det dumt å dra på ferie seks av åtte uker, skal vi tro Larsen.

– Vær tilgjengelig!

6. Ikke gi opp

Det er viktig for arbeidsgivere også, å gi unge mennesker en sjanse. Det viktigste er at man ikke gir seg, og at man søker til man får napp - en jobbsøknad løser nødvendigvis ikke noe.

Trondheims unge jobbtalenter: Tiril (21) gikk rett fra videregående til lederstilling Trd.by er alltid på jakt etter unge, lovende jobbtalenter. Tiril Skogseth står for tur!

7. Husk kontrakt

– Husk kontrakt! Og sørg for at jobben er betalt. Det trenger ikke være godt betalt, men det er noe med det å få lønn for arbeid, sier Larsen.

Og til de som er i siste liten i år, og som gjerne vil være litt tidligere ute neste år, er mars/april to gode måneder å ha i bakhodet. De fleste bedrifter setter nemlig opp ferielistene rundt påske.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.