Forsikringsselskap advarer: - Denne må du kaste

Hvem av oss har vel ikke en vel sliten lader liggende i reserve? Den bør ikke brukes, ifølge Frende Forsikring.

Forsikringsselskapet forklarer hva en kan gjøre for å unngå brann ved bruk av alle våre elektriske duppeditter.

Laderen har skylda

De forklarer at med stadig mer småelektronikk i norske hjem har vi hatt en eksplosiv økning i antall ladere og trafoer. Det gir flere nesten-ulykker, småbranner og boligbranner.

- Vi kommer over de merkeligste ladestasjoner i hjemmet, ofte direkte brannfarlige, sier Øystein Øren i en pressemelding. Han er senior storskadekonsulent i Frende Forsikring.

De siste årene har batteriladere vært årsak til et trettitalls boligbranner.

- Enten du lader på en fiffig designlader eller kobler til i et sammensurium av ladere og ledninger, er rådet enkelt: Sørg for at du lader på et ikke-brennbart underlag, og hold unna brennbart materiale, sier Øren.

Ofte er det uoriginale ladere som er forbundet med brannfare, men også store leverandører som Apple har tilbakekalt flere ladere.

Moralen? Skru av det meste

Også IF skadeforsikring presiserer at en ikke bør lade om natten, i tillegg til sju andre ting som bør foregå på dagtid.

For eksempel vasking av klær eller bruk av tørketrommel, påskrudde skøyteledninger, apparater som bruker strøm og faktisk aktive barneleker.

- Sørg for at alle elektroniske og batteridrevne leker er slått av med av-knappen om natta, selv om de verken lyser eller lager lyd. Enkelt og greit, står det på tipssiden til selskapet.

Store mørketall

Via Trøndelag brann- og redningstjeneste kommer en til nettsiden «Sikker hverdag», som også poengterer at en ikke skal bruke PC i senga, eller lade mobil og PC om natta.

Branneksperten i Frende anbefaler at du sjekker ledning og lader jevnlig. Varmgang i ledninger og elektriske apparater er et sterkt signal om brannfare.

- Kjenn etter om det er uvanlig varmt. Bytt ut slitne ladere. Er elektrisk utstyr defekt eller ødelagt må du reparere eller kaste, sier skadekonsulenten.

Frende referer videre til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som sier at årlig er batteriladere involvert i ti bygningsbranner i snitt.

- I tillegg kommer branner som beboerne slukker selv, og store mørketall fra nesten-ulykker som aldri blir varslet.

Unødig risiko

- Du utsetter deg for unødig risiko om du har strømkrevende apparater og småelektronikk på mens du sover, mener Øystein Øren i Frende.

- Giftige gasser fra apparatene er vel så farlig som flammene. Sover du, er det ikke gitt at du merker faren før det er for sent, sier han ifølge pressemeldingen.

Alle elektriske apparater som kobles til strømnettet utgjør en viss fare. Feil bruk og dårlig vedlikehold av elektriske apparater er blant de vanligste årsakene til boligbrann.

- Vi er realistiske, vi vet at du må lade, men husk at apparatene trenger luft. Elektriske apparater kan bli for varme om de ligger i sengen eller på sofaen. Legg dem på en glassplate, en gulvflis eller noe annet som ikke kan ta fyr. Aller helst skal du lade når du er våken og kan følge med, og plugge ut når det er fulladet.

«Sikker hverdags» tips for å unngå elektrisk brann:

Ikke bruk skøyteledning på apparat over 1000 watt.

Vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin skal bare brukes mens du er hjemme og ikke mens du sover.

Tøm lofilteret i tørketrommelen etter hver bruk.

Ikke bruk komfyren når du er full eller trøytt.

Ikke bruk pc i senga.

Ikke lad mobilen eller pc’en om natta.

Pass på at panelovner og andre elektriske varmeovner ikke blir dekket til med klær eller at møbler står for nære.

Installer røykvarsler i nærheten av vaskemaskin, oppvaskmaskin og i rom med komfyr.

Kilde: Sikker hverdag (DSB)

