Derfor får du avslag på søknad om kredittkort og lån

- De aller fleste banker og utlånere legger fram sine krav til deg som søker. Det mange ikke er klar over er at disse «kravene» egentlig bare er minimumskravene for å få innvilget søknaden, skriver Dinero i ei pressemelding.

Videre sier de at det egentlig er flere faktorer som spiller inn i vurderingen.

Økonomiske bekymringer påvirker karakterene for mange studenter Studenter havner i ulik økonomisk skvis avhengig av hvor i landet de studerer. Noen tyr til kredittkort for å få endene til å møtes.

Gir tilsammen lav score

For eksempel gjør banken ei vurdering av deg, blant annet gjennom en kredittsjekk. Bankene gjør enten kredittsjekken selv, eller så har de alliert seg med noen utenfra.

– Det kan være flere forhold som ikke i seg selv er nok til å gi avslag, men som til sammen gir lav score og dermed avslag. Det kan eksempelvis være unge som har billån, litt lav inntekt og som ikke eier eiendom, sier Richard Harborg i Bisnode til Dinero.no.

Bisnode er et eksempel på en ekstern aktør som foretar faktasjekk.

Noen får avslag med en gang, for eksempel de som ikke har fast adresse eller bosted i Norge, eller noen med gjeldsordning.

Lurt å betale ned gjelda

Videre forteller Harborg til Dinero at de jobber ut fra en skala fra en til 100. Jo bedre score, jo større sannsynlighet er det for at du får lån eller kredittkort.

Faktorer som virker negativt inn på søknaden er blant annet høy gjeld, betalingsanmerkninger, stort billån eller lav inntekt.

- Ønsker du å forbedre kredittscoren din, kan det med andre ord være lurt å betale ned gjeld og kvitte seg med betalingsanmerkninger, sier Harbord til Dinero.

Dette kan du ha krav på i voksenlivet Det kan være vanskelig å holde tunga rett i munnen og lommeboka i balanse som fersking i voksenlivet. Men hva kan man egentlig ha krav på?

Større risiko for banken

Prosent.no sier at om du har fått avslag på et boliglån, avhenger det blant annet av dagens rentenivåer, krav til egenkapital og boligprisene. De legger til at det er ekstra vanskelig for førstegangskjøpere, som sikkert mange kjenner godt til.

Nettstedet skriver også at kredittkort og forbrukslån er usikrede lån, og at bankene derfor tar en større risiko ved å innvilge disse.

- Derfor er også rentene på disse høyere enn på vanlige banklån. Når du søker om et lån eller kreditt av denne typen kredittsjekker banken deg. Kommer du dårlig ut på denne sjekken er risikoen for avslag stor.

Halvparten av unge boligkjøpere får hjelp av foreldrene Fem av ti boligkjøpere i 20-årene har fått hjelp av foreldre eller svigerforeldre til finansieringen. Også blant boligkjøpere i 30-årene får mange hjelp.

Sjekker kundehistorikken

Sbanken bruker ifølge Dinero sin interne informasjon om kundene, samt eksterne kilder. Den interne informasjonen består ofte i kundehistorikk, som forteller hvordan du behandler din økonomi. Alle banker bruker kredittscore og policyregler.

- Er historikken din i banken god, øker sannsynligheten for å få innvilget søknad om kredittkort eller forbrukslån. Samtidig øker sjansene for å få bedre rentebetingelser sammenlignet med om du kommer fra «utsiden».

1. oktober 2017 kom finanstilsynet med nye retningslinjer for lån av usikret kreditt. De sier blant annet at en privatperson ikke bør ha mer enn fem ganger brutto årsinntekt i gjeld. I tillegg må søkeren tåle en renteøkning på fem prosent.

– Vi tror de nye retningslinjene kommer til å bety at en tredjedel av de kundene som får bevilget kredittkort og forbrukslån i dag, vil få avslag, sier Harborg i Bisnode til Dinero.

Så mye penger gjør oss lykkelige Det er faktisk ikke slik at vi blir mer lykkelige jo mer penger vi har.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.