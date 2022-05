Julie (25) arrangerer ny festival i Trondheim: – Det kommer fans fra hele Norge for å bli med

K-pop er overalt på Tiktok og andre sosiale medier. Musikksjangeren fra Sør-Korea har på denne siden av 2000-tallet fått en eksplosiv interesse i Vesten.

Nå arrangerer Julie Wiseth (25) Trondheims første K-popfestival, «Nordic Hallyu».

– Vanligvis har sånt som dette bare vært arrangert i Oslo. Nå vil vi ha det i Trondheim også, sier Wiseth, som selv har vært frelst K-popfan siden 2016.

Festivalnavnet bygger på det koreanske begrepet for da koreansk populærkultur spredte seg rundt i verden på 2000-tallet; «hallyu».

Fakta: K-pop K-pop er en forkortelse for «koreansk pop», som brukes både om popmusikk fra Sør-Korea, om en spesifikk sjanger dansbar pop samt om hele subkulturen rundt denne musikken, med særegne danser, kleskoder, sjargong, fankultur og skjønnhetsidealer. Kilde: Store norske leksikon

– De synes det er utrolig

Målet med festivalen er å skape et trygt og inkluderende K-popmiljø i Trondheim, sier Wiseth. Under pandemien har hun sett en økende interesse for musikksjangeren i byen.

– K-popmiljøet i Trondheim har vokst veldig mye, og noen ganger samles K-popfans i hele Trondheim for å danse på Torvet sammen, sier Wiseth.

Slik ser det ut:

Over en halv million har sett den YouTube-videoen.

– De synes det er utrolig att K-pop har spredt seg helt til lille Norge med så mange fans med på videoen, sier Wiseth om kommentarene.

Årets kolorist Ingrid (23): Disse fargetrendene er «in» og ut i Trondheim Det går mot lysere tider, vår og ja – det blir sommer i år også. Og sol. Bank i bordet.

Nasjonal interesse

I 2019 startet Wiseth den frivillige organisasjonen Chromatic Dance Crew, som driver med K-popdans. De har i dag 16 medlemmer, som også hjelper til med festivalen.

«Nordic Hallyu» går av stabelen den 18. juni på Isak kutursenter, og på programmet står både show, quiz, danseaktiviter, foredrag og matworkshop.

Slår seg sammen for å finne det neste, store K-popbandet Det sørkoreanske plateselskapet bak BTS innleder et samarbeid med amerikanske Universal Music Group som har et mål for øye: Å finne det neste, store K-popbandet.

Ifølge Wiseth har den koreanske ambassaden og K-popfans fra hele landet vist interesse for festivalen. Det er plass til 200 deltagere, og allerede er over halvparten av billettene solgt, melder hun.

– Vi har en del påmeldte fra Oslo og sørfra. Det kommer K-popfans fra hele Norge for å bli med, sier Wiseth.