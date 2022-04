Festningen avslører ny artist til årets festival

Årets Festningen-festival kommer helt på tampen av sommeren, under årets første høstmåned med datoene 2. og 3. september.

Festningen har som flere av de andre festivalene vært nødt til å avlyse de siste to årene. Men, i år blir det igjen fest på Kristiansten Festning, og fremover vil nye artister avsløres.

Klart for festivalsommer: Dette er artistene du kan få med deg i Trøndelag Etter to år med pandemi er arrangørene klare for festivaler i Trøndelag. Årets festivalsommer i Trøndelag varer fra april til september.

Vinner av høythengende publikumspris

Fra før er artister som Dagny, Astrid S, Lars Vaular, Isah, Dutty Dior og Mayka lansert.

Fredag formiddag avslører festivalen nok en norsk artist: Chris Holsten.

Sangeren og låtskriveren utmerket seg senest for en knapp uke siden som publikumsfavoritt med prisen Årets låt, for låta «Smilet i ditt eget speil», under Spellemann-utdelinga for 2021. For tiden er han aktuell på topplistene med låta «Slå, hjerte slå».

I slutten av mars hadde Holsten to konserter på Byscenen i Trondheim - begge utsolgt.

Headliner snart klar

Rachel Nordtømme, kommunikasjons- og markedsansvarlig for festivalen, røper også at en av årets headlinere avsløres innen kort tid.

- Det er en internasjonal headliner. Billettsalget har virkelig skutt fart. Det er tydelig at folk er klare for festivalsommeren, skriver Nordtømme i en e-post til Trd.by.