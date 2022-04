Ny stjerne klar sammen med Justin Bieber i Trondheim

Den canadiske popstjernen Justin Bieber kommer til Trondheim 7. august i forbindelse med sin turne «Justice World Tour».

Den for lengst utsolgte konserten skal spilles på Leangen travbane for 40 000 publikummere, og blir en del av Trondheim Sommertid, som ifølge dem selv skal bli en «konsertdag».

For Justin Bieber vil nemlig dele scene med fire-fem andre norske og internasjonale artister.

Nå er den første artisten sluppet, og det er den britiske popsangeren og låtskriveren Mimi Webb.

– Med ufattelige 1,2 millioner følgere på TikTok, ble Mimis debutsingel «Before I Go»vist frem av TikTok-sensasjonen Charli D'Amelio, og eksploderte fullstendig med over 85 millioner visninger i 2020, skriver Trondheim Sommertid, som melder om slippet i sosiale medier.

Hennes debut-EP «Seven Shades of Heartbreak» har over 250 millioner strømminger med hitene «Good Without» og «Dumb Love». Mimi Webb er også den første kvinnelige artisten i Storbritannia siden Dua Lipa som lander to singler på Englands topp 15 før utgivelsen av hennes debutalbum.