Tre trøndere i kveldens «knockout»: Slik gikk det

Tre trønderske deltakere kjempet mot hver sin motstander fredag kveld. Til forskjell fra duettene, kan ikke mentorene «stjele» deltakere som ryker fra andre lag.

Men mentorene bestemmer fortsatt.

Ane Marit Hølås (29) fra Buvika, Øyvind Weiseth (28) fra Halsa, og Emma Wik (20) fra Trondheim var kveldens trønderalibier.

– Usedvanlig

Deltakerne som går videre fra knockout, er klare for direktesendingene, som starter 29. april.

Hølås møtte Goda Levickaite (20) fra Seim utenfor Bergen i sin knockout. Ane Marit sang John Mayer-låten «Gravity» i programmet, mens Goda sang Susanne Sundførs «Running to the Sea».

Weiseth valgte Alex Vargas-låten «Howl» i kampen mot Mathea Lødemel fra Østa. Hun sang Billie Eilish-låten «I Love You».

– Det du har Øyvind, det er usedvanlig. Øyvind har noe som jeg ikke kan sette fingeren på, sa mentor Yosef Wolde-Mariam om Espen Linds deltager.

Både Weiseths mentor, Espen Lind, og Hølås' mentor, Matoma, valgte å ta med seg trønderne videre i programmet.

– Jeg skal gjøre deg stolt, sa Hølås.

Uforstående Matoma

Knapt et øye var tørt på skjermen under Emma Wiks fremføring. Hun sang Bertine Zetlitz’ «På kanten».

– Vi har jobbet med at du må komme inn i den boblen at du forteller en historie. Når du treffer planken der, og det gjorde du i dag, da er det magisk, sa mentor Espen Lind om Wik i programmet.

Men dessverre endte «The Voice»-reisen for trondhjemmeren her. Lind valgte å ta med seg Assandra Mele (19), som fremførte låta «The Moon Is A Harsh Mistress».

– Jeg skulle så ønske at begge to kunne være med videre, sa Lind.

Etterpå reagerte Matoma på Linds valg.

– Jeg skjønner ikke det valget… eller jeg skjønner ikke at du har satt disse to opp mot hverandre, sa han.

– Jeg vet, svarte Lind kort.