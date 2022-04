Hockeystjerna imponerte i «The Voice». Nå frir han til musikere i Trondheim

I forrige uke røk Engh Johnsen ut av The Voice i knockout-runden. Matoma valgte trondhjemmeren bort i hard konkurranse med Kirsti Lucena fra Sandnes.

Da sa han:

– I dag var kanskje første tidspunktet i konkurransen der jeg skjønner hvorfor jeg er her, at jeg har noe her å gjøre. Deilig å endelig komme til det punktet der jeg har følelsen av at jo, jeg er faktisk god nok, i stedet for å tenke «hva i all verden er det som foregår, hvorfor er jeg her». Det er jeg veldig glad for, svarte Engh Johnsen.

– Da blir jeg overrasket

Engh Johnsen har en lang ishockey-karriere, som han har bestemt seg for å legge på hylla. De siste årene har han vært kaptein på Nidaros Hockey, og livet har lenge omkranset hockeysporten.

Nå ønsker han å prioritere annerledes.

– Med den spillestilen jeg har, går det litt hardt for seg. Jeg har bikket 32, og den «rehab»-fasen blir bare lengre og lengre for hvert år, sier Engh Johnsen og ler.

Og nå blir det bokstavelig talt andre toner fra Engh Johnsen, som for alvor søker en musikkarriere. «The Voice» var nemlig ikke enden på visa for 32-åringen.

– Jeg satser på musikken, men det kommer aldri til å bli en hovedinntekt. Da blir jeg overrasket. Jeg sitter og skriver litt nå, og er blitt kontaktet av produsenter som ønsker å gjøre mer med meg. Så får vi se hva som skjer, sier Engh Johnsen.

Jakter band på Facebook

Etter at han røk ut av sangtalentkonkurransen, etterlyser han nå band og musikere i Facebook-gruppen «Musikere i Trondheim»:

«Hei! Jeg er vokalist på utkikk etter band/musikere å spille med, og tenkte jeg skulle høre med dere her inne ☺️»

– Jeg har aldri startet et band før, og jeg vet ikke hvordan jeg gjør det. Så her kommer en veldig uerfaren fyr og vil sette sammen et band. Jeg håper kanskje å finne et etablert band som leter etter en vokalist, sier Engh Johnsen og ler.

Det er ikke tilfeldig at han har ventet til etter «The Voice»-deltagelsen før han begynte å ta kontakt.

– Jeg hadde en taktikk om at jeg skulle vente til etter knockouten fordi det var en veldig bra presentasjon, og jeg føler jeg fikk vist hvem jeg var, sier Engh Johnsen.

– Får ta meg den veien det tar

– Hvor håper du musikken tar deg?

– Det gir meg masse glede i hverdagen. Jeg håper jeg kan få opptre alene og med andre og lage musikk, og bare ha det artig med det, rett og slett. Så får det ta meg den veien det tar. Drømmene er store, men jeg vet ikke om de er realistiske, sier Engh Johnsen.