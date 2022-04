Slik gikk det med trønderne i første «knockout-runde»

Rundene med duetter er over, og det er flere trøndere som er videre til de såkalte knockout-rundene.

I knockout er det – i likhet med i duellene – to og to deltakere fra hver mentors lag som kjemper mot hverandre. Men her synger de ikke duetter, her velger de selv låten de skal synge.

To trøndere i ilden

Fredag kveld skulle to trøndere i på scenen: Erlend Engh Johnsen (31) fra Trondheim og Audhild Høivik (21) fra Rissa.

I knockout kan ikke mentorene «stjele» deltakere fra andre lag. Her er det mentoren som tar et valg om hvem av de to deltakerne som skal gå videre.

Deltakerne som går videre fra knockout er klare for direktesendingene, som starter 29. april.

Erlend møtte Kirsti Lucena (35) fra Sandnes, der han sang One Republic-låta «Let’s Hurt Tonight». Kirsti sang Chris Holsten-låta «Smilet i ditt eget speil».

Audhild Høivik møtte Jørgen Dahl Moe fra Andebu i sin knockout. Hun sang Kristian Kristensen-låta «Varm», mens Jørgen fremførte Randy Newmans «Feels Like Home».

Slått ut før direktesendingene

Det ble ingen innertier for noen av trønderne fredag kveld.

Erlend og Kirstis mentor, Matoma, valgte å ta med seg Kirsti videre til livesendingene.

- Jeg vil bare si at jeg er glad i dere begge to, at det har vært en reise. Jeg er så stolt. Men den jeg velger å ta med videre til live... er Kirsti, sa Matoma.

Etterpå fikk Erlend spørsmål om hva som har vært det beste med å ha vært med:

- I dag var kanskje første tidspunktet i konkurransen der jeg skjønner hvorfor jeg er her, at jeg har noe her å gjøre. Deilig å endelig komme til det punktet der jeg har følelsen av at jo, jeg er faktisk god nok, i stedet for å tenke «hva i all verden er det som foregår, hvorfor er jeg her». Det er jeg veldig glad for, svarte trondhjemmeren.

Audhild og Jørgens mentor, Ina Wroldsen, endte opp med å ta med seg Jørgen videre - og dermed ble også reisen over for 21-åringen fra Rissa.

- Jeg følger meg kjempeheldig, man går ikke lei seg ut herfra, det gjør man ikke. Jeg kjempetakknemlig og kjempeglad, og det er klart fyren her skal videre! Det har vært så gøy, sa Audhild da hun ikke ble valgt med videre.