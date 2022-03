Janne (31) fra Melhus skal jakte på kjærligheten

En av dem er Janne Bakk Bull (31) fra Melhus.

- Jeg ser etter en mann som er snill, ærlig og tillitsfull. En som er utadvendt, har humor og ikke tar seg selv så høytidelig. En «handyman» som det er tak i hadde ikke vært feil, sier hun i en pressemelding fra TV 2.

Alle fire bøndene blir med

Til høsten går «Jakten på kjærligheten» inn i sin 19. sesong på TV 2 og programleder Gunhild Dahlberg satser igjen på at «Amors piler» skal treffe bøndene.

- Jeg er så glad for at vi også i år kan hjelpe bønder med å finne kjærligheten. Å lage dette programmet føles like viktig hvert år, sier programleder Gunhild Dahlberg.

Nytt av sesongen er at alle fire bøndene blir med i programmet. Tidligere har de bøndene som har mottatt færrest brev måtte fortsette jakten på egenhånd. Forrige sesong kom Dahlberg frem til at det er født 14 Jakten-babyer gjennom de første 18 sesongene. Det er også blitt til sammen 38 Jakten-par.

TV 2-program bytter navn på grunn av krigen i Ukraina Det planlagte TV 2-programmet «Tropp Z» med Dag Otto Lauritzen bytter navn på grunn av hvordan bokstaven Z brukes i russisk propaganda.

Gårdsdrift med hundehotell

Janne Bakk Bull tok over gården etter søsteren for to år siden, og fjor startet hun et hundehotell på egenhånd. De har flere dyr på gården, både hester, geiter, høner og alpakka.

Hun er energisk og liker fart og spenning, er glad i å kjøre snø- og vannscooter, og hoppe i fallskjerm. Hun bruker mye tid sammen med sønnen på fire år som hun har delt omsorg for, heter det fra kanalhold.

Ifølge pressemeldingen fra TV 2 ser Janne frem til å forhåpentligvis få brev fra noen snille og trivelige menn. Trønderen er eneste kvinne denne runden. De andre bøndene er Jørgen Heen Brovold (29) fra Isfjorden i Møre og Romsdal, Frank Sigvaldsen (35) fra Froland i Agder og Tormod Bakke (61) fra Halden.

Frist for å sende inn frierbrev er 10. april.