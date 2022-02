Serien om «Beck» fortsetter å rulle og gå – snart oppe i 50 filmer

Nå meldes det nemlig at innspillingen av fire nye «Beck»-filmer har rullet i gang over grensen. Ifølge C More er filmene nummer 47 til og med 50 ut i rekken.

Samtidig avsluttes forrige kvartett av «Beck»-filmer på TV-skjermene 18. mars med filmen «Det gråtende politiet».

«Beck»-filmene bygger på forfatterparet Maj Sjöwall og Per Wahlöös krimbøker om politimannen Martin Beck. I denne serien spilles han av Peter Haber, mens på rollelisten foruten Hivju står også Martin Wallström og Valter Skarsgård.

Da Peter Haber tok over rollen etter Gösta Ekman på 1990-tallet, satt en ung Kristofer Hivju hjemme i stua i Norge og så på. Han kalte i et intervju med nyhetsbyrået TT før jul Peter Habers Martin Beck for «en kompromissløs farsfigur».

– For meg handler «Beck» om hvor vanskelig det er å være menneske, sa Hivju.