Sterk Cosby-dokumentar får norsk premiere 5. februar

Alle de fire episodene legges ut samtidig, opplyser pressekontakten til Paramount+, som er der «We Need To Talk About Cosby» blir å se i Norge og i Norden.

Dokumentarserien er regissert av W. Kamau Bell, amerikansk standupkomiker og aktivist kjent for den prisbelønte CNN-serien «United Shades of America». Cosby-dokumentaren hadde sin premiere under filmfestivalen i Sundance, til positive anmeldelser fra Variety, The Playlist, IndieWire, The Hollywood Reporter og The Times.

Med referanse til tittelen heter det fra W. Kamau Bell på Twitter:

– Jeg vet at dette ikke er en samtale som alle ønsker å ha. Men jeg håper dere ser den, skriver han – og erkjenner at for dem som har erfart seksuelle overgrep kan den være vanskelig å se. For flere av Cosbys ofre stiller opp foran kamera og snakker om hva de opplevde fra den utad så folkekjære komikeren og TV-personligheten – som mange i USA fremdeles tror på.

Traileren til dokumentaren kan du se her:

W. Kamau Bell forteller at majoriteten av dem som jobbet med «We Need To Talk About Cosby» var kvinner. For dokumentaren handler ikke bare om Cosby, men også om hvor dårlig kvinner, særlig svarte kvinner, behandles når de står frem med overgrep.

– Det første kreative møtet var med meg og tre tøffe kvinner. En var svart, en var farvet og en var hvit, noe som dekker de mange aspektene ved Bill Cosbys historie, sier regissøren i et intervju med The Root og røper at produksjonsselskapet bak dokumentaren, Boardwalk, drives av to hvite menn som «hadde vokst opp under Cosby-paraplyen», i likhet med Bell selv – som hadde Cosby som sin store helt tidlig i karrieren.

– Jeg gjorde det klart for dem at det var en rasekomponent som jeg ville og måtte ta for meg.

Ifølge nettstedet The Root gjør dokumentaren en sterk jobb med å vise kontrasten mellom Cosbys store betydning som underholder, og hvordan det ga ham anledning til å komme unna med svært mye, med beskyldningene om å være en seksuell overgriper – og hva dette samlet betyr for det svarte samfunnet i USA.

Bill Cosby selv er ute av fengsel og benekter alle anklagene, også det som fremkommer i «We Need To Talk About Bill Cosby». Selv sier W. Kamau Bell til Variety at han følte seg utrygg rundt premieretidspunktet i USA, fordi han bekymret seg for at tilfeldige Bill Cosby-fans ville ta serien så personlig at de ville komme etter ham:

– Det føles ikke supertrygt å snakke om Bill Cosby fordi Bill Cosby, slik dokumentaren beviser, går hardt ut mot folk han føler ikke behandler ham på den måten han ønsker å bli behandlet.