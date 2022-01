Dinklage kritisk til Disneys nyinnspilling av «Snehvit og de syv dvergene»: – Hva driver dere med?

Som Snehvit blir «West Side Story»-stjernen Rachel Zegler å se, mens Gal Gadot skal spille den onde stemoren og dronningen når innspillingen begynner i Storbritannia i mars.

Foreløpig er det ikke kjent hvordan filmstudioet vil løse hvordan originalhistoriens syv dverger skal fremstilles. Men Dinklage synes det er meningsløst å lage en nyinnspilling av akkurat dette eventyret, som han mener skildrer kortvokste på en gammeldags måte.

– Det er mye hykleri ute og går. Ikke for å fornærme noen, men jeg ble litt overrasket over hvor stolte de var da de castet en latinamerikanskættet skuespiller som Snehvit. Men de forteller fremdeles historien om «Snehvit og de syv dverger»! Ta et skritt bakover, lød oppfordringen fra Peter Dinklage til Disney da han gjestet WTF-podkasten, gjengitt i australske medier.

– Dere er progressive på én måte, men dere lager fremdeles den gammeldagse historien om syv dverger som lever i en grotte sammen. Hva driver dere med?

Peter Dinklage funderte i podkasten om at han kanskje ikke hadde snakket høyt nok i kampen for å fremme en mer respektfull fremstilling av kortvokste.

– Har jeg ikke oppnådd noe for å fremme saken fra min talerstol? undret den populære og prisbelønte skuespilleren.

Dinklage sier i podkasten at han gjerne ser en «Snehvit»-versjon med «kul eller progressiv vri». Men å gjenfortelle det gamle Brødrene Grimm-eventyret slik det er på film i dag mener han altså «er meningsløst».

Dvergene var i originalhistorien navnløse, men Disney ga dem navn ut fra karakteristikker: Bashful (Blygen), Dopey (Minsten), Grumpy (Sinnataggen), Happy (Lystig), Sleepy (Søvnig), Doc (Brille) og Sneezy (Prosit).

I kjølvannet av Dinklages kritikk har Disney rykket ut med et svar, der de lover at de syv dvergene «skal skildres på en annen måte for å unngå å forsterke stereotypiene fra den originale animasjonsfilmen». Disney opplyser ifølge Hollywood Reporter at de har søkt råd hos «medlemmer av kortvokstsamfunnet» og at «Snehvit»-filmen i likhet med «Aladdin»- og «Mulan»-vil ha kulturkonsulenter.

Uten å røpe hvordan forteller Disney at de har jobbet med å «nytolke» eventyrets kortvokste karakterer siden utviklingen av nyinnspillingen begynte for tre år siden.