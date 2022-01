Neil Young gir Spotify et ultimatum: – Meg eller Joe Rogan

– De kan ha Rogan eller Young. Ikke begge, skriver Neil Young mandag i et åpent brev til sitt management og plateselskap, som han også publiserte på sitt eget Neil Young Archives-nettsted – men senere tok bort, ifølge BBC.

– Jeg vil at dere skal la Spotify få vite i dag at jeg ønsker all min musikk bort fra plattformen deres, het det fra Neil Young i brevet. Det var stilet til manageren Frank Gironda og Warner Music-toppsjef Tom Corson, som utgir Youngs musikk via underselskapet Reprise Records. Gironda bekreftet tirsdag at brevet er ekte overfor The Daily Beast, og sier dette er viktig for Neil Young.

– Vi prøver å finne ut av det nå, sa Youngs manager. Tirsdag formiddag var Youngs musikk fremdeles tilgjengelig på strømmetjenesten.

Joe Rogan er blitt kritisert for å slippe til vaksineskeptiske synspunkter, og for å ha fremmet påstander om at covid-19 kan behandles med parasittmiddelet ivermectin gjennom gjestene han inviterer inn i studio. Spotify betalte 100 millioner dollar for rettighetene til Rogans podkast i 2020, og den er strømmetjenestens suverent mest populære med over 11 millioner lyttere for hver episode.

– Jeg gjør dette fordi Spotify sprer feilinformasjon om vaksiner – noe som potensielt kan forårsake død til dem som tror på feilinformasjonen som spres av dem, skrev musikkveteranen, som hevder at Spotify ikke har noen uttalt politikk rundt feilinformasjon. Selv har Neil Young seks millioner følgere på Spotify.

Young er ikke den eneste som reagere på «The Joe Rogan Experience»: Nylig undertegnet 270 leger og forskere et åpent brev til Spotify der de går skarpt ut mot Rogan – og mot Spotify, som de hevder gjør ham i stand til å nå ut så bredt. De ber strømmetjenesten iverksette tiltak for å håndtere feilinformasjon.

Joe Rogan har tidligere sagt på podkasten at han «ikke er lege» og ikke bør betraktes som en kilde til helseinformasjon.

– Jeg er ikke en respektert informasjonskilde, selv ikke for meg, lød det i fjor.