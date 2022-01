Ane Marit (28) synger på The Voice fredag: – Aner ikke hvem som meldte meg på

– Det var noen som tipset om meg til The Voice, og jeg vet fortsatt ikke hvem det var. Det er mystisk, sier Ane Marit Hølås og ler over telefon fra Oslo.

28-åringen fra Trondheim står på scenen i fredagens The Voice på TV 2. Det var en nervepirrende opplevelse fra byåsingen.

– Rett før var det forferdelig. Da jeg begynte å synge, glemte jeg alt, sier Ane Marit Hølås.

– Å stå på scenen var både godt og vondt. Vondt fordi du skal gjøre noe du brenner sterkt for. Fire personer sitter med ryggen til deg, og så vet du at framtida di innen sang beror mye på om en av dem snur seg. Det er sånn det føles, sier Hølås.

Vil overraske med låtvalget

Hølås fremfører låta «Tomorrow» fra Annie-musikalen. Dette sier hun om det valget:

– Jeg gjør en helt annen versjon av den låta, men jeg vil at det skal være en liten overraskelse. Jeg håper at det rykker litt i dansefoten til dem som ser på, sier Hølås.

Ane Marit er vokst opp i en musikkfamilie, og allerede som fireåring begynte hun å spille cello. Etter å ha gått musikklinja på Heimdal videregående skole, bestemte hun seg for å fortsette med musikken og har tatt en bachelorgrad i musikkteater i Oslo, hvor hun har bosatt seg.

Tidligere har hun jobbet med Elvis-show i Tønsberg og som showartist i Thailand – for å nevne noe.

Hun håper The Voice-deltagelsen skal gjøre henne tøffere.

– Dette betyr at jeg blir mer sett og har flere muligheter til en fremtid i musikkbransjen i Norge, hvor jeg føler jeg har veldig mye å komme med, både som musiker og sanger, sier Hølås.

Julekalender ga selvtillits-«boost»

Trd.by skrev om henne tilbake i desember 2020. Da brukte hun hele arbeidsdager på å legge ut a cappella-videoer på Instagram, som en julekalender.

På sin Instagram har hun lagt ut flere syngevideoer, som dette:

– Hva har de videoene betydd for deg?

– Det har gjort mye for selvtilliten min at jeg turte. Og jeg er stolt over meg selv. Uansett om jeg ikke var 100 prosent fornøyd, la jeg ut. Det tror jeg var veldig bra for meg, for jeg er egentlig perfeksjonist. Hadde jeg ikke hatt den julekalenderen, hadde jeg ikke vært med på The Voice nå. Da hedde jeg ikke turt det, sier Hølås.

I tillegg til henne er det to andre deltagere med trønderalibi som står på scenen på fredag.

En av dem er Axel Frønes fra Åfjord. Han er blitt kjent som poet med over 23.000 følgere på Instagram. Den andre er Julie Løseth Bergset, som opprinnelig er fra Elnesvågen utenfor Molde, men som er bosatt i Trondheim.