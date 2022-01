«Squid Game» skriver TV-historie med nominasjon til SAG-pris

«Squid Game» er SAG-nominert i kategorien for beste dramaensemble, mens hovedrolleinnehaverne Lee Jung-Jae og Jung Ho-Yeon er nominert i skuespillerkategoriene for henholdsvis mannlige og kvinnelige hovedrolle.

Dermed er SAG igjen på ballen med å se utenfor det tradisjonelle: For to år siden var skuespillerlaugets egen prisutdeling først til å løfte frem koreanskspråklige «Parasite» i filmkategorien – og den gikk videre til å vinne Oscar for beste film.

«Squid Game»-serieskaper Hwang Dong-hyuk legger ifølge Polygon ikke skjul på at «Parasite»s Oscar-suksess ga ham ambisjoner.

– Den ga meg håp om at «Squid Game» kanskje kunne bli sett verden over, og at jeg ville klare å få den sett verden rundt, sa han til Vanity Fair.

«Squid Game» må kappes med blant annet «Yellowstone».

På filmfronten er regissør Ridley Scotts storfilm «House of Gucci» en SAG-favoritt med tre nominasjoner. Lady Gaga er nominert for beste kvinnelige hovedrolle i film, Jared Leto for beste mannlige birolle, mens ensemblet er nominert i gruppekategorien.

Som vanlig er mange i bransjen opptatt av hvem som ikke er blitt nominert, og mest diskusjon vekker det ifølge Variety at Kristen Stewart forbigås for innsatsen i prinsesse Diana-dramaet «Spencer».

Screen Actors Guild Awards går av stabelen 27. februar i Los Angeles.