Casper (27) kan vinne Melodi Grand Prix i Tsjekkia

Casper Bjelland Hatlestad får snart vite om bandet han spiller i, We Are Domi, får representere Tsjekkia i den internasjonale Eurovision-finalen i Italia neste år.

– Det er helt sykt at jeg kan ende opp med å spille buegitar for 200 millioner seere. Jeg tør egentlig ikke helt å tenke på det, sier Hatlestad, som er fra Stavanger.

Bandet er blant syv nominerte til den nasjonale finalen i Tsjekkia, og fram til midnatt onsdag pågår det en avstemning på nett for å kåre vinneren.

– Alle stemmer betyr mye, sier Hatlestad.

Finalebidraget «Lights Off» kan du se lenger nede i saken.

Fra Leeds til Praha

Så hvordan endte Stavanger-mannen opp med å bli MGP-artist i Tsjekkia? Svaret er, som med mye annet i disse dager: korona.

Hatlestad møtte de to andre bandmedlemmene, norske Benjamin Rekstad og tsjekkiske Dominika Hasek, mens de studerte jazzmusikk i Leeds i England. Etter fullførte studier var planen å flytte til London, men så satte korona en stopper for konserter og turnéer.

Med en vokalist som er derfra, en stor fanbase og bedre smittesituasjon i Tsjekkia, endte de opp i Praha istedenfor.

– Praha er min favorittby, og vi valgte å søke lykken her, forteller Hatlestad på telefon til Byas.

– Folk i Praha er åpne og nytenkende. Mange i min generasjon her har foreldre som vokste opp under sovjetisk okkupasjon og som «pushet» ungene sine til å følge drømmene sine. Så er jo pilsneren herfra og veldig billig, sier han og ler.

I Praha jobber 27-åringen også fulltid som musikklærer og bandleder for ungdommer i 7. klasse og opp til universitetsalder.

– Det er superkjekt å undervise for band. Elevene er også veldig gira for at jeg er med i Eurovision, sier han.

Her kan du se Eurovision-bidraget fra We Are Domi:

Uventet Eurovision-deltakelse

Deltakelsen i Eurovision var ikke noe Hatlestad selv hadde sett for seg. For bandet ble det en måte å holde seg produktive på når det ikke ble mulig å spille konserter.

– Vi har savnet å framføre musikken vår, og Eurovision er en plattform ut til folk vi ikke hadde nådd ellers. Vi har aldri hatt så stor pågang på sosiale medier, YouTube og Spotify før nå, og vi får masse tilbakemeldinger.

Bandet beskriver musikken sin som electro pop, men henter inspirasjon fra flere sjangre. Hatlestad forteller at buegitaren han spiller med er inspirert av rockelegenden Jimmy Page fra Led Zepplin, det islandske bandet Sigúr Ros og norske Highasakite.

– Buegitaren var masterprosjektet mitt i Leeds, og jeg er sinnssykt glad for å kunne bruke den i Eurovision, sier han.

– Hvordan har responsen vært i Tsjekkia på et band der flertallet er norske?

– Det er selvfølgelig noen som ønsker at et tsjekkisk band skal vinne, men vi prøver å sjarmere dem. Det har vært mye «hype» rundt oss i det siste, og vi har vært intervjuet på TV, selv om det kun er vokalisten som snakker språket.

Hatlestad forteller at han og bandkompisen Benjamin Rekstad har lært seg noen tsjekkiske fraser på appen Duolingo, som har blitt spredd som memes. Han sier at de også får mye støtte hjemmefra.

– Mange har delt og stemt i Norge, og vi får mange gode tilbakemeldinger på låten og fremføringen. Vi trenger sårt alle stemmer, og håper det kan bli to norske bidrag i Italia neste år, sier han.

Avstemningen pågår til midnatt onsdag, og resultatet blir annonsert torsdag. Vinneren blir avgjort 50 prosent av en jury, 25 prosent internasjonale stemmer og 25 prosent tsjekkiske stemmer.