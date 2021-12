Disse ble strømmet mest i Norge: – 2021 har vært en intens reise

En av dem som dette fenomenet har kommet til gode, er Emma Steinbakken – som med sin coverversjon av Hellbillies-låten «Jeg glemmer deg aldri», å høre i NRK-suksessen «Rådebank», kan notere seg en av niendeplass på listen over Norges mest strømmede låter i 2021.

– Det har vært fint, rart, gøy, overveldende og et spennende år, sier Emma Steinbakken i en uttalelse, der hun også tror at folk knytter seg til serier man følger fast med på.

– Jeg tror «Jeg glemmer deg aldri» traff mange, spesielt på grunn av settingen den ble brukt til i serien. Jeg setter stor pris på meldinger jeg får fra lyttere som deler hvordan og hvorfor låten har betydd mye for dem, sier Steinbakken.

Lover 14 nye låter i 2022

Hun hylles av Andreas «Tix» Haukeland, som for andre år på rad er Norges mest spilte norske artist på Spotify – kun slått av selveste Justin Bieber, og foran superstjerner som The Weeknd, Ed Sheeran og Olivia Rodrigo.

– Emma sin fantastiske tolkning av Hellbillies ble selve kronen på verket i det jeg mener er den viktigste TV-serien som har blitt laget i Norge de siste årene.

Velfortjent suksess, lyder det fra Haukeland, som om sin egen suksess sier:

– Det er en ære å dele topplisten med navn som Justin Bieber. 2021 har vært en intens reise hvor jeg har tillatt meg selv å ikke bare lage den musikken folk vil høre, men også musikken de trenger å høre. Jeg glemmer faktisk hvor mange jeg formidler musikken min til. Målet mitt er å lage musikk til både opp- og nedturene i livet, og som folk kommer til å huske i flere år. Nå venter et nytt og spennende år med 14 nye låter, sier han ifølge pressemeldingen fra strømmetjenesten.

Tre norske låter hevder seg blant stornavn

Den mest spilte låten i Norge er det en annen låt med bil- og bygdetilknytning som er, nemlig «Den fineste Chevy'n» til Halva Priset med Maria Mena om bord. Den danket ut to av Olivia Rodrigos storhits, «drivers license» og «good 4 u», så vel som The Kid Laroi og Justin Biebers dels norskproduserte «Stay».

Ytterligere tre norske låter er inne blant internasjonale stornavn på listen over mest strømmede låter. Det er nevnte Steinbakken samt Chris Holsten med «Smilet i ditt eget speil» og El Papi med «Sju fjell».

– Det er utrolig stas å gjøre suksess på Spotify for andre året på rad, spesielt nå som jeg har åpnet et nytt kapittel med å skrive på norsk. Det at så mange skulle ta disse norske låtene tett til hjertet sitt, hadde jeg aldri sett for meg, sier Holsten.

Mest strømmede artister i Norge på Spotifys Wrapped-toppliste for 2021 Justin Bieber Andreas «Tix» Haukeland The Weeknd Ed Sheeran Olivia Rodrigo Billie Eilish «Hver gang vi møtes»-artistene Kanye West David Guetta The Kid Laroi

Mest strømmede låter i Norge «Den fineste Chevy'n (feat. Maria Mena)» – Halva Priset «drivers license» – Olivia Rodrigo «Stay (with Justin Bieber)» – The Kid Laroi «good 4 u» – Olivia Rodrigo «Smilet i ditt eget speil» – Chris Holsten «Bad Habits» – Ed Sheeran «Wellerman – Sea Shanty / 220 Kid x Billen Ted Remix» – Nathan Evans «Sju Fjell» – El Papi «Jeg glemmer deg aldri» – Emma Steinbakken «Montero (Call Me By Your Name)» – Lil Nas X