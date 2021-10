Ny Supermann blir biseksuell

I en ny tegneserieroman som slippes i november, vil leserne oppleve Jon Kent i et forhold til en av samme kjønn, Jay Nakamura. Jon Kent er ifølge BBC sønnen til Clark Kent, og den nye fortellingen er del av «Superman: Son of Kal-El»-serien.

DC Comics meldte dette på den amerikanske National Coming Out Day mandag.

Serien sparket i gang i juli, og Jon Kent har allerede kjempet mot skogbranner forårsaket av klimaendringer, stoppet en skoleskyting og protestert mot at flyktninger deporteres. Han ble også venn med Jay Nakamura, en bebrillet, rosahåret reporter. Og i femte utgave av bladet skal duoen altså fatte romantisk interesse for hverandre.

Serieforfatter Tom Taylor opplyser til BBC at DC Comics allerede funderte over et slikt forhold da han la frem sin idé for en Supermann anno vår tid.

- Det slo meg at man ville gå glipp av en stor mulighet om vi erstattet Clark Kent med enda en streit, hvit frelser, sier Taylor, som forteller om kritikk fra det han karakteriserer som nettroll - men at responsen totalt har vært «overveldende positiv».

- Vi har opplevd folk som har sagt at de begynte å gråte da de leste nyheten, folk som aldri trodde de ville kunne se seg selv i Supermann - bokstavelig talt den sterkeste superhelten i tegneserieverdenen. Vi skriver for de menneskene som vil se denne Supermann-utgaven og si «han er som meg, han slåss for ting jeg bryr meg om».

Jon Kent føyer seg til Tim Drake - alias Robin, makkeren til Batman, som kom ut som biseksuell i august. Andre LHBT-karakterer i superheltuniverset er Batwoman, Harley Quinn, Alan Scott (den første Green Lantern), Iceman, America Chavez (Miss America) og Northstar - som stod frem som en av de første homofile tegneseriekarakterene i 1992, ifølge Variety.