Løfter ufin Finn-oppførsel fram i lyset

Så moro har det vært at mer eller mindre veloverveide chat- og SMS-meldinger fra Finn-torget nå har havnet både på en egen instagramkonto – og mellom stive permer. Boken «Ufinn oppførsel. Kunsten å bytte drone mot bilratt» er ute nå.

Det som slo duoen i utgangspunktet var hvor lav terskelen for å misforstå hverandre kan være når man befinner seg på en digital og skriftlig plattform – med en fremmed. Kanskje skorter det litt på godvilje når man ikke kjenner, eller ser, den man fører en dialog med, undrer duoen. Som understreker at det jo heldigvis er slik at de aller fleste samtalene på Finn forløper i ganske minnelige former.

– Men så er det jo desto morsommere når folk evner å fyre hverandre opp til noe som potensielt er helt hysterisk morsomt å få innblikk i, sier Yngve Skålnes.

Og det er ikke bare ufinheter duoen har sett på. Her er også gjort plass til utilsiktet nakenhet og andre frekkiser. Som at en person ville kjøpe et bord, avtalte å hente bordet for så å finne ut at selger har laget middag han tenker å servere kjøper – på nevnte bord. Ved henting.

Kjøkkenmaskin i fin stand

Det er mye å ta av, forteller duoen, og Yngve Skålnes er spesielt svak for de korte og helt absurde meldingene – og svar helt uten kontekst. Et eksempel er en melding som åpenbart ble sendt i feil chat, og lød noe slikt: « … ho spiste en kjempebolle, du skulle sett ho!»

Lars-Erik Lunde er ellers stor fan av de håpløse, men likevel seriøse bytteforslagene. Eksempelvis mannen som solgte en BMW X5 og fikk bytteforslag mot en Rolex, hvorpå mannen takket for tilbudet og svarte: «Det blir litt vanskelig for meg å kjøre til jobb i en Rolex».

Situasjoner som kan tolkes i flere retninger er også en fin form for komikk, sier han videre – og legger til:

– Nylig var det en mann som la ut en annonse for en kjøkkenmaskin, men presterte å legge ved et lettkledd bilde av dama si på stranda. «Kjøkkenmaskinen er i fin stand – modell fra seint på 80-tallet», kunne man lese. Beskrivelsen passet jo for så vidt også jenta på bildet, men å omtale sin bedre halvdel som en «kjøkkenmaskin» var nok neppe i selgers hensikt.

Gapestokk

Man kan si mye om det som rører seg på denne digitale markedsplassen, men sier Finn.no-språket noe om oss som nasjon? Her er duoen samstemte i at det som skjer her nok bare bekrefter dette faktum: Vi mennesker har potensial til å være helt jævlige, men også både skjønne og varme, mot hverandre.

For som nevnt innledningsvis: Oppi alt dette litt slemme, så skjer det jo rett som det er at folk er riktig hyggelige mot hverandre – også på denne meget velbrukte markedsplassen. Men duoen bak «Ufinn oppførsel» sier at snille og koselige chat-er sjelden er like morsomme.

– Men det finnes definitivt noen søte meldinger fra unger som har lånt mobilen til mamma og funnet noe de har veldig lyst på, men aldeles ikke har råd til. En hest, for eksempel, sier Skålnes – som ikke tror de vil slutte å more seg med alt det som utspiller seg i dette universet med det aller første.

– Vi får se! Så lenge det finnes mennesker og tastaturer tror vi det er rom for instavennlig – og nå også bokvennlig – sjikane og utilsiktet komikk.

Duoen mener boken passer for alle som har et forhold til Finn.no – eller andre markedsplasser på nett. Eller alle som bare trenger en god latter, rett og slett.

På spørsmål om denne harseleringen kan komme til å skremme folk fra å bruke Finn.no – og da særlig torget – svarer Yngve Skålnes:

– På ingen måte. Kontoen er veldig påpasselig med å ikke sparke nedover, med mindre det gjelder sjikanøs oppførsel. Om ikke annet fungerer jo dette som en gapestokk for de som ikke er i stand til å oppføre seg. De utilsiktede elementene av komikk som publiseres bunner jo som regel ut av humor og varme, og det burde tvert imot fungere som et insentiv til å bruke Finn.no.

