En av verdens største DJ-er til Trondheim i desember

– Vi ser for oss at dette blir en kjempefest! Alle solemerker tilsier at vi har lagt tiltakene bak oss i desember, og at folk igjen kan klemme, danse og feste.

Det sier Gaute William Karlsson i Livesentralen. Tirsdag formiddag avslører konsertarrangøren det som vil bli deres største konsert i Trondheim Spektrum siden A-ha-konserten i februar 2020.

Alan Walker til Trondheim i oktober DJ-en med over 50 millioner streams inntar Dødens dal under årets Uka-festival.

Kåret til verdens beste

9. desember er det nederlenderen Tiësto som skal by opp til fest i Trondheims nyeste storstue.

Tiësto, eller Tijs Michiel Verwest som han egentlig heter, har over 8 milliarder globale streams på tvers av plattformer, mer enn 36 millioner totale platesalg og over 160 millioner TikTok-visninger på tvers av brukere, opplyser Livesentralen i en pressemelding.

DJ-en og produsenten er også den eneste artisten som noensinne som har blitt titulert som «The Greatest DJ Of All Time».

– Vi er utrolig glade for å være i gang igjen. Det har vært en lang koronaperiode, og det er artig at det begynner å skje ting igjen. Vi vil starte med et smell, sier Karlsson.

Kapasitet på 8000

I 2015 vant Tiësto sin første Grammy for sin remiks av John Legends «All Of Me». Live har han spilt på festivaler verden over i en årrekke, og har headlinet festivaler som Coachella, Tomorrowland, Ultra Miami og EDC Las Vegas, i tillegg til sitt fortsatt pågående åtte år lange residency med Hakkasangruppen i Las Vegas.

Arrangøren selv har stor tro på at de vil få solgt alle de 8000 billettene som blir lagt ut for salg.

– Det er en fantastisk følelse at ting begynner å løse, og det er veldig stas å kunne få Tiësto hit til Trondheim. Det er ikke mange som overgår han, og dette skal bli tidenes gjenåpningsfest.