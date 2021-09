Alan Walker til Trondheim i oktober

Torsdag formiddag avslører festivalen kulturprogrammet i sin helhet.

I den anledning presenterer de også det som kan bli en av høstens største konserter i Trondheim:

Alan Walker i Dødens dal.

Spellemann med milliarder av streams

Med 115 millioner følgere på sosiale medier, 8,7 milliarder visninger på Youtube og over 50 milliarder streams, har 24-åringen fra Bergen ingen planer om å legge opp med det første.

Alan Walker ble kjent med sin debutsingel «Faded», som har over 1,4 milliarder streams på Spotify og 1,3 milliarder visninger på Youtube. Låten fikk også nominasjoner i kategorien Årets låt både på BRIT awards og Spellemannprisen. Han vant sistnevnte for låten, og mottok senere også den prestisjetunge hederen Årets spellemann i 2018.

Med en enorm musikkproduksjon siden 2015 har Alan Walker også rukket å spille på over 600 festivaler og konserter, inkludert å være headliner på Coachella og Tomorrowland.

Konserten i Dødens dal er 14. oktober.

Lørdagsrådet, morgenrave og silent disco

I over et år har Uka sluppet arrangementer for festivalen, og omsider presenterer de hele kulturprogrammet torsdag.

I en pressemelding trekker de fram at for eksempel Lørdagsrådet vil ta turen til Storsalen - og det vil også Mads Hansen og Erik Follestad for å sette opp en ekte gameshow-duell.

I tillegg kommer artisten Arif til å innta Storsalen 7. oktober.

Tradisjon tro blir det også Das Nachspiel etter Oktoberfest, Silent Disco også i Bodegaen og en rekke foredrag og debatter.

Under Uka vil det også bli arrangert 18 ulike kurs, og skulle du være på utkikk etter venner eller kjæreste, blir det også vennespleising og speed dating.