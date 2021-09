«De uskyldige» slår an verden over: – Vi har aldri tidligere solgt en film så bredt

– Vi har aldri tidligere solgt en film så bredt og det er inspirerende at distributører over hele verden skal sørge for at filmen får et godt og langt liv på kino. Filmen er laget for det store lerretet og det sier også noe om at Eskil Vogt er en regissør av stort internasjonalt format, sier produsent Maria Ekerhovd i Mer Film.

«De uskyldige», som nå er å se på norske kinoer, hadde verdenspremiere under filmfestivalen i Cannes i august. I etterkant av verdenspremiere ble filmen solgt til store kinodistributører over hele verden som vil sørge for at filmen kommer ut til publikum på kino i løpet av det neste året. Blant annet er den solgt til USA og Canada, alle land i Europa, hele Latin-Amerika og store deler av Asia.

– Det er en stor glede å vite at filmen vår vil bli lansert på kinoer over hele verden. Jeg ønsket å lage en visuell og fysisk filmopplevelse om hvor magisk og uhyggelig barndommen kan føles. At filmen nå er solgt til så mange land håper jeg betyr at vi har klart å lage en film som publikum kan kjenne seg igjen i, uavhengig av bakgrunn og fødested. Vi har alle vært barn, og vi har alle vært vettskremte, sier regissør Eskil Vogt ifølge pressemeldingen.

«De uskyldige» fortsetter å vises under internasjonale filmfestivaler. I nær fremtid på to av verdens største skrekkfilmfestivaler, spanske Sitges Film Festival i oktober og Fantastic Fest i USA, som foregår siste uken av september.