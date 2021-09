Hun er Askepott i musikalfilmen

Nå har hun like godt entret filmlerretet for rollen som selveste Askepott i «Cinderella», som er blitt en musikalfilm. – Dette var et perfekt prosjekt når det gjelder å gi meg noe nytt, sier hun til TT.

Camila Cabello ble født i Havanna men flyttet med familien til Miami da hun var seks år gammel. TV-opptredener ledet til at gruppen Fifth Harmony ble grunnlagt. Etter noen år forlot Cabello gruppa – og gikk solo. Siden har hun hatt stor suksess, ikke minst sammen med Shawn Mendes, som hun også er sammen med privat. Låten deres, «Señorita», gikk strake veien til topps på Billboards topp 100.

Og som mange andre artister har også Cabello fått bryne seg som skuespiller i musikkvideoer. En nyttig bakgrunn da hun skulle teste sine skuespillerevner i langfilmdebuten.

– Jeg har alltid vært dypt engasjert når det gjelder å lage fortellinger til musikkvideoene. Det var også et samarbeid når det gjaldt storyen i «Cinderella», ikke minst når det kom til hvilke låter som skulle få bli med. Vi hadde lange møter der vi diskuterte fram og tilbake.

I den nye Askepott-filmen møter vi ikke en kvinne som lengter etter prinsen. I stedet vil hun bli yrkeskvinne, hun vil sy.

– Jeg liker virkelig den utviklingen. Hun velger seg selv, sier Cabello, som synes det er naturlig at Askepott stadig kommer tilbake i nye versjoner.

– Det handler om at mange kan identifisere seg med hovedpersonen, en som blir tråkket p- men som reiser seg og vinner, til slutt.

I høst blir Camilla Cabello også albumaktuell med «Familia». Første singelen herfra er allerede ute.

«Cinderella» kan strømmes på Amazon Prime med premiere 3. september.