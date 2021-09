Humorprofil til Trondheim i oktober

Hun har blitt et kjent fjes på TV de siste årene, med opptredener hos «Nytt på nytt», «Alle mot alle» og «Kongen befaler».

Nå skal bergenseren Maria Stavang, også kjent som Piateed, ta med seg showet «Bli stor på SoMe uten å kle deg naken (bare nesten)» til Trondheim.

Det avslører årets Uka-festival torsdag formiddag.

Stavang begynte sin karriere allerede i 2013 på Youtube. Nå har hun samlet opp en fanbase på over 200 000 følgere på Instagram og Facebook.

I 2018 ble hun kåret til årets youtuber for av Gullsnutten, der det ble spesielt trukket frem at hun har blitt en viktig stemme for unge mennesker med sin humor og tydelige meninger om et mer raus samfunn.

Showet er 23. oktober i Cirkus.