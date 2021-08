Stormfullt da «Donda» slapp løs på strømmetjenestene

Bare timer etter slippet rykket Kanye West ut i sosiale medier og hevdet at plateselskapet Universal la ut albumet «uten hans godkjennelse». Han skrev også at de hadde blokkert låten «Jail Pt 2» fra å være med på sporlisten. Ifølge Variety dukket «Jail 2» opp på sporlisten og var tilgjengelig for strømming først noen timer senere.

Anonyme kilder hos Universal Music Group avviste Kanye Wests anklager og kalte dem «latterlige», men bransjebladet hadde mandag formiddag ikke fått noen offisielle uttalelser verken fra Wests leir eller plateselskapet.

Med på å skrive tekst og musikk til «Jail» er Marilyn Manson, som er i hardt vær på grunn av overgrepsanklager fra en rekke kvinner. Jay-Z er å høre på første utgave, mens på «Jail Pt 2» dukker både Manson selv samt rapperen DaBaby opp. DaBaby skapte overskrifter da han hetset hivsmittede og homofile fra scenen tidligere denne måneden. Begge opptrådte dessuten på scenen under Kanye Wests siste lyttefest ut, som gikk av stabelen i Chicago torsdag i forrige uke.

Foruten disse tre byr «Donda» på bidrag fra The Weeknd, Jay Electronica, Young Thug, Pop Smoke, Travis Scott, Lil Baby, Kid Cudi og mange andre. Albumet klokker inn på én time og 47 minutter og 27 låter, der West ifølge bransjebladet er nokså besatt av den avdøde moren, som albumet bærer tittel etter, så vel som Jesus, ekskona Kim, seg selv – og sin nemesis, Drake. «Overfylt, fascinerende og uangripelig», lyder det fra Variety-anmelderen.

NME er litt mer tilbakeholdne, og gir tre stjerner av fem, selv om anmelderen mener «det er perler blant mye fyllstoff». Times gir fire av fem, under overskriften «Pop møter Gud i viltvoksende, men ofte briljant album». Consequence of Sound synes «Donda» er det beste albumet fra West-hold på årevis.