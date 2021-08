Sikter mot ny kjempesamling etter storsuksess ifjor

Trondheim Song: Expo er en av verdens største låtskrivercamper, skriver de om seg selv.

I fjor samlet de over 250 deltagere, spredd over 22 land i seks ulike verdensdeler. Da var samlingen for første gang digital, som følge av koronaen.

– Du kan si at vi gjennomførte «worldwide» – verden over, sier Renate Skogtrø Eggan.

Låta hun skrev i fjor toppet låta internasjonale lister. Nå vil hun fortsette suksessen i Trondheim For ett år siden sto tolv nye studioer ferdig i Musikkbyen Trondheim på Pir 2. Her jobber låtskrivertalenter og produsenter med internasjonal erfaring side om side.

Til vanlig jobber hun i kompetansesenteret Tempo. Eggan er også prosjektleder for Song Expo, som samler artister og musikere for å være kreative i lag og skrive låter.

Store navn

I år blir samlingen i hovedsak også digital som følge av pandemien, men lokale deltagere får mulighet til å jobbe i studio, i Musikkbyen Trondheim på Pir 2.

Samlingen, som er blitt arrangert i over 10 år, har tidligere hatt besøk av besøk av låtskriverne og produsentene til blant annet Kanye West, Kylie Minogue, Backstreet Boys og noen av verdens største innen K-pop.

Eggan kan ikke røpe hvem som kommer i år, men håper flest mulig søker om å delta innen fristen, som hun forteller er på søndag.

– Men for de som er interessert i låtskriving og musikk, så er det absolutt navn som man kan ha sett tidligere, sier hun.

Billboard-lista

Flere låter som er skrevet under Trondheim Song: Expo har nådd opp så langt som til topplistene til Billboard, forteller Eggan.

– I 2019 kunne vi se låten «Super Car» med gruppen SuperM, skrevet på Song: Expo, helt på toppen av seks Billboardlister, sier hun.

52 000 har sett musikkvideoen hans fra Våttakammen Elektronika-artisten Refuzion skjønte virkelig ikke greia med å lage musikk på data. Nå er låtene han lager strømmet av millioner og artisten har spilt på tre kontinenter.

– Av norske suksesser er blant annet superhiten «Stockholm Syndrome» med Fröder og CLMD skrevet på Song: Expo, fortsetter Eggan.

Låten «I am Gay» med Liza Vassilieva var med i fjorårets Melodi Grand Prix, og ble også skrevet under en av deres samlinger.

Trondheim Song:Expo arrangeres fra 18.-28.oktober.