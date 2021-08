Dette blir TV 2-høsten

Det loves både «nye, freshe konsepter og gamle travere» – sistnevnte eksemplifisert gjennom 17. sesong av «Skal vi danse».

– Det blir ikke lørdagskveld uten «Skal vi danse», påstår programleder Kathrine Moholt. TV 2-presentasjonen torsdag i Oslo ble derimot innledet med noe nytt:

Nemlig klipp fra Atle Antonsens nye serie «Kjære landsmenn», der komikeren fortsetter sin kongelige fremferd – nå i et humordrama, der Antonsen spiller kong Johan og Ine Jansen har skiftet TV-ektemann, og er nå dronning Isabella.

– Det letes med lys og lykter etter hvordan i all verden vi skal gjøre oss mer populære og likt, lokker Atle Antonsen, og røper konfekt og trikkereise. Men hva gjør du når du ikke har etternavn og skal fylle ut reiseappen mens konduktøren venter utålmodig?

– Det hadde vært gøy om Sonja og Harald hadde kjent seg igjen i noe, sa Atle Antonsen under presentasjonen.

Valgprogram for unge

TV 2-sjefen sier i en uttalelse at han tror seerne vil merke taktskiftet TV 2 står midt i. Men han sliter med å trekke frem hvilke programmer han selv har størst sans for.

– Det er nesten umulig for meg å plukke ut enkeltsatsinger. Som de fleste andre er jeg spent på utfallet av stortingsvalget, og det er en glede å følge dekningen vi har av de politiske prosessene og diskusjonene fram til valgdagen. Valgstudio og partilederdebattene er klassiske favoritter, men vi setter også inn en ekstra innsats for å hjelpe unge velgere med å orientere seg med programsatsingene «Emmas stemme» og «Ekte», sier Sandnes og legger til:

– Selv gleder jeg meg til humorserien «Kjære landsmenn». Og i min egen TV 2-favoritt «Vårt lille land» ser vi i høst at vi ikke må reise langt for å finne de sterke historiene: Tonje Steinsland åpner sesongen med vår kollega Gerhard Helskog som åpent deler hvordan hans liv fikk en dramatisk vending.

Ny krimekspert

Jørn Lier Horst blir i høst å se på «Åsted Norge». Han kommer inn som erstatning for Asbjørn Hansen i ekspertpanelet når 12. sesong blir å se på skjermene.

– Vi har 30 uløste mysterier vi skal presentere for seerne våre, lover programleder Jens Christian Nørve.

Valgsatsingen til TV 2 blir den største, og kanalen har blant annet leid Deichman Bjørvika for daglige sendinger. For å engasjere de unge er altså førstegangsstemmeren Emma Ellingsen hyret inn, og hun sa under presentasjonen:

– Det er vanskelig, men man må bare forstå at det er vi som skal ta over en gang – og at det er viktig at vi bruker stemmene våre når vi kan det, sier Ellingsen, som også blir å se i serien «Annerledes».

Bjørgen til «Landskampen»

En annen som dukker opp som programleder, er selveste Marit Bjørgen. Hun var med som deltager i fjorårets andre runde av «Landskampen», men denne høsten prøver seg som programleder – noe hun sammenligner med å forberede seg til en konkurranse.

– En ny utfordring. Man må være virkelig på når man skal levere, sier Bjørgen, som sier hun «fant tonen» med medprogramleder Gunde Svan.

Silje Torp er den nye Christer Falck i «Robinsonekspedisjonen» – kaller det «et eventyr» – Å få være ekspedisjonsleder for nye Robinson er et eventyr i seg selv, sier Silje Torp, skuespiller og treningsprofil, som skal lose 18 deltagere i «Robinsonekspedisjonen» gjennom en ny sesong.

Konkurranse av et noe annet slag blir det i debutsesongen for suksessformatet «LEGO Masters», der det som TV 2 kaller «16 unike Lego-talenter» kappes om å bygge alt fra leiligheter og raske biler til det høyeste tårnet og en bro som kan tåle et halvt tonn med vekter. Vinnerlaget får en halv million og Erik Solbakken er programleder.

– Dette formatet vet vi har mange fans. Det finnes vel knapt noen som har vokst opp uten Lego. Programmet har samlet familien foran skjermen i land etter land, og snart skal vi vise det i norsk utgave til publikum her hjemme. Håpet er at det vil fenge både store og små, sier TV 2-sjef Sandnes.

Idrettskomikk for Elvestad

– De er ofte altfor ambisiøse på barnas vegne og skal leve sine egne, havarerte idrettskarrierer gjennom ungene sine og det blir stygt, sier Henrik Elvestad om «Idrettsforeldre», nok en ny komiserie på TV 2.

– Litt spennende å gjøre damekarakterer, medgir han – mens et klipp viser ham som engasjert håndballmamma og pelskledd tennismor så vel som vestkantfar som jobber med alpinsønnen og rufsete østkantpappa på sidelinjen av fotballbanen.

Og kampen er hard også om seerne. Selv om TV 2-sjef Sandnes uttrykker stor entusiasme foran høstsesongen, medgir han også at han er bevisst på at konkurransesituasjonen blir stadig tøffere for mediehuset.

– Vi konkurrerer jo som kjent ikke bare med norske og internasjonale innholds- og mediehus, men også med alt annet folk bruker tiden sin på. Håpet for høsten er at seerne rett og slett skal velge oss, sier Olav T. Sandnes.