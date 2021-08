Trønder skal style modellstjernene under et av verdens største moteshow

– Det er som å ha ti «helstrømmer» rundt deg hele tida, sier hårstylist Kenneth Solbakken om å få stå midt i begivenhetene.

Han er igjen invitert til å jobbe under New York Fashion Week i september.

Og du må tåle å få kjeft, sier han. Motebransjen er brutal.

I år blir det 10. året på rad fosningen jobber under en av moteukene. De siste årene har han fått sjansen under New York Fashion Week, som han rangerer høyest av moteukene.

– Jeg gleder meg. Det er dette jeg jobber for.

Eneste skandinav

Fosningen bor i Trondheim. Her eier og driver han frisørsalongen Blow Hairdressing i Nordre gate på fjortende året.

Solbakken er Norges mestvinnende frisør gjennom tidene, og han har også vært på Norges frisørlandslag.

I New York får han jobbe skulder til skulder med store navn i motebransjen, blant dem Adee Phelan og Gary Baker.

– Du står og kikker rundt deg og ser bare de beste av de beste. Det er som hvis jeg skulle spilt fotball, så hadde jeg stått og kikket på Ronaldo, Messi og hele den gjengen der, sier Solbakken.

I år er han attpåtil eneste skandinav som er invitert over til å jobbe.

– Jeg er veldig ydmyk over å få lov til å være med å bidra. En fosning som skal stå borti der og ordne hår … det er som å bli invitert til Champions League-finalen, sier Solbakken og fortsetter med fotballmetaforene.

– Du kan bli spist levende

Under moteuka i New York har han blant annet stylet skuespiller og modell Cara Delevingne, kjent fra Suicide Squad (2016) og Paper Towns (2015).

– Cara Delevingne var det mest naturlige menneske. Hun var avslappa, jordnær og satt med musikk i ørene og leste på telefonen sin, og så spurte hun hvor jeg kom ifra, sier Solbakken.

– Jeg går jo under under navnet «the norwegian guy that doesnt look like a norwegian guy», ler han.

Og i år er det altså et slags 10-årsjubileum for frisøren fra Fosen.

Men det er ikke dermed sagt at han føler seg trygg på at det blir et 11. år neste år igjen.

– Du kan bli spist levende, og de fleste blir jo det. Der igjen så tror jeg det er greit å komme fra Fosen og ha føttene godt plantet på jorda, sier Solbakken, som samtidig gir blaffen i janteloven.

– Jeg er dyktig nok til å være der. Hvis jeg ikke har trua på det selv, så går det ikke, sier han.

Moteuka i New York er fra 8. september til og med 12. september.