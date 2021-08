Popkomet til Storsalen

Den nordnorske stjerneartisten Ruben inntar Storsalen under Uka.

Det skriver Uka i ei pressemelding i dag.

Det er kanskje et plaster på såret etter at Astrid S i slutten av juni måtte avlyse sine konserter under årets Uka.

Ellers er Isák, Tacobitch, Jaga Jazzist, Veronica Maggio og Musti blant artistene som er lista opp på programmet i høst.

– Konsert de sent vil glemme

Ukesjef Max Meinich sier det er deilig endelig å kunne avsløre at Ruben kommer til Uka.

– Konsert i storsalen har alltid vært unikt, men med Ruben bak mikrofonen kan de trygt forvente seg en vakker konsert de sent vil glemme, sier han til Trd.by.

Fra lille Bjarkøy i Nord-Norge, med knapt 450 innbyggere, har det unge talentet Ruben kommet langt. I 2019 vant han Spellemannprisen for årets låt med hitten «Lay By Me» som nå har over 97 millioner strømminger på Spotify.

I dag er Ruben et av Norges fremste poptalenter med over 300 millioner strømminger, skriver Uka i pressemeldinga si.

Lover uansett Uka

Men flere festivaler har måttet avlyse sine planer i sommer og på tidlighøsten.

Sist ut i rekken var Festningen, som nå heller tar sikte på neste år.

Men Uka har ingen planer om å avlyse – uansett hvor kort den fulle gjenåpningen av samfunnet er kommet i oktober.

– Vi er godt forberedt. Vi har lenge forberedt oss på mange ulike scenarioer til høsten. Vi skal klare å lage skikkelig fest, og det blir uansett Uka, sier Meinich.

– Uka-21 vil bli raus, leken og trygg. Vi skal gi publikum en sosial, uforglemmelig og lenge etterlengtet fest, og vi skal ivareta publikum når de nyter Uka-21, sier han.

Uka foregår fra 7. til 31. oktober, og ukesjefen forteller at publikum kan vente seg flere artistslipp før den tid.