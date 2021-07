Harry og Meghans Oprah-intervju nominert til Emmy

Det to timer lange intervjuet ble sendt på kanalen CBS, og tirsdag mottok det en Emmy-nominasjon i kategorien fremragende dokumentarserie eller spesialsending.

I intervjuet fortalte hertugparet av Sussex, Harry og Meghan, om dårlig fordekt rasisme, ufin mottakelse av Meghan og utfordrende familierelasjoner.

Paret ga et lite flatterende innblikk i det indre liv i det britiske kongehuset, og Meghan sa sågar at hun i en periode slet med selvmordstanker, mens Harry avslørte et spent forhold til sin far, prins Charles, som han følte seg sviktet av.

De andre nominerte i kategorien er «Stanley Tucci: Searching for Italy», David Lettermans «My Next Guest Needs No Introduction», «United Shades Of America With W. Kamau Bell» og Showtimes «Vice».

«The Crown» og «The Mandalorian» med flest nominasjoner

Det er forøvrig duket for enda et suksessår for seriegigantene Netflix, HBO, Disney+ og Amazon Prime på årets 73. Emmy Awards, som går av stabelen i Los Angeles 19 september.

Etter at nominasjonene ble kunngjort tirsdag kveld, ligger Netflix-serien «The Crown», om dronning Elisabeth og det britiske kongehuset, og Star Wars-serien «The Mandalorian» fra Disney+, an til å bli årets store vinnere. De fikk 24 nominasjoner hver.

Emmy-statuettene deles hvert år ut til de beste TV-produksjonene, og de siste årene har det vært en tvekamp mellom Netflix og HBO.

Det fortsetter også i år, hvor HBO så langt leder kappløpet med totalt 130 nominasjoner, tett etterfulgt av Netflix med 129 og nykommeren Disney+ med totalt 71 nominasjoner.

Olivia Colman og Emma Corrin fra «The Crown» er begge nominert til beste kvinnelige hovedrolle for sine presentasjoner som dronning Elisabeth og prinsesse Diana.

Flere nykommere

Årets prisutdeling kan også hedre flere nykommere. Hele 75 prosent av de nominerte for beste komiserie har aldri vært nominert til Emmy-utdelingen tidligere, deriblant «Cobra Kai», «Emily in Paris», «Hacks», «Pen15», «Ted Lasso» og «The Flight Attendant», skriver CNBC.

Dramaserien Bridgerton, som har tronet Netflix-hitlistene og blitt seriegigantens mest sette program noensinne, har sikret seg tolv Emmy-nominasjoner. Den er blant annet nominert for den prestisjetunge prisen beste dramaserie, og Regé-Jean Page, som spilte Simon Basset i serien, har blitt nominert til beste mannlige hovedrolle.

HBOs «Lovecraft Country» og Amazon Prime-serien «The Boys» er også nykommere som har sikret seg flere nominasjoner.

I tillegg var 44 nominert for første gang innenfor hovedroller, biroller, gjesteroller og kortform kategoriene, deriblant Elizabeth Olsen for sin rolle i Emmy-favoritten «Wanda Vision».