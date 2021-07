Ny festival skal lære kjøttetende trondhjemmere om veganisme

Det som i 2015 var landets første offisielle veganfestival, Trondheim Vegan Fair, har rebrandet for å tekkes flere folk.

Nå heter de Trondheim Green Fest.

Og i slutten av august går det helt nye festivalkonseptet av stabelen.

– Nå skal vi gjøre det til noe helt annet, sier Ellen Loxley, utstiller- og sponsoransvarlig for Trondheim Green Fest.

– Ikke bare vegansk mat

Da de etablerte den første veganfestivalen, var målet å fremme veganisme.

Det er det fortsatt.

– Ja, det skal være kun veganske produkter og vegansk mat, og utstillere som fronter veganske verdier. Men poenget er ikke at vi bare skal nå ut til dem som er veganere, sier Loxley.

– Vi skal nå ut til alle gjennom en innholdsrik helg med noe for enhver smak, sier hun.

Da Vegan Fair-festivalen ble arrangert i Verkstedhallen på Lademoen, var den i hovedsak for de spesielt interesserte, sier hun.

– Greia er at det nå er flere temaer, som helse, bærekraftig livsstil og så videre. Det er ikke bare vegansk mat, men det er også veganske verdier, som faktisk omhandler flere ting enn bare mat, sier Loxley.

Blant aktørene som blir å finne der, er spesialvarebutikken LOCO, burgerprodusenten Naturli, Simens Isbar og dyrevernsorganisasjonen NOAH.

Avlyst i 2020

Det er femte året en variant av festivalen arrangeres, men altså første gang for det nye konseptet.

Det skjer med mindre koronaen igjen setter en stopper for planene. I 2020 ble festivalen, som mange andre, avlyst på grunn av pandemien.

Loxley sier de følger koronaretningslinjene.

Blant annet er store deler av festivalen utendørs i Festningsparken.

– Sånn som utsiktene er akkurat nå, er jeg helt sikker på at det kommer til å gå kjempebra, sier hun.

Loxley sier også at hun forventer flere tusen trondhjemmere innom festivalen.

Vil bli en årlig begivenhet

På eget nettsted skriver Trondheim Green Fest at de vil synliggjøre hvordan et vegansk kosthold og en vegansk levemåte kan være positivt for dyrevelferd, klima, miljø, bærekraft og helse.

– Hvordan er en vegansk levemåte positiv?

– Det er positivt fordi vi har en livsstil der vi spiser mindre kjøtt, og vi tar ressurser som er gjenvinnbare og bærekraftige, sier Loxley.

Festivalen skjer ute i Festningsparken 28. til 29. august.

– Målet er at dette skal bli en årlig begivenhet for alle i Trondheim, sier Loxley.