«Amy Winehouse & Me: Dionne's Story» blir å se på MTV og strømmetjenesten Paramount+ i nærmere 180 land, og premieren står på tiårsdagen for Winehouses bortgang, 23. juli. Ifølge Billboard vil de nordiske landene vil få se den «senere i sommer»:

Amy Winehouse var bare 27 år gammel da hun døde i 2011. Hennes siste offentlige opptreden var da hun entret scenen 20. juli 2011 på The Roundhouse i London under en konsert der Dionne Bromfield var gjest hos boybandet The Wanted. Da var Bromfield bare 15 år gammel.

– Jeg hadde ikke ventet henne, men da jeg så mot siden av scenen var hun plutselig der. Hun sa hun ville bli med ut, ikke for å synge, men bare for å danse. Så vi gikk ut sammen og gjorde noen sanger. Hun sa til publikum at de alle burde kjøpe albumet mitt. Og det var det – det siste hun noensinne sa offentlig, fortalte Dionne Bromfield til Daily Mail i 2015.

Da røpet hun at hun ikke hadde ønsket å bidra på 2015-dokumentaren «Amy». Men nå har Dionne Bromfield omsider endret standpunkt, og det mener hun har vært terapeutisk.

– Endelig kan jeg gå videre til neste kapittel av karrieren, forvisset om at jeg har konfrontert alle følelsene som har vært begravet så lenge. Jeg håper at denne dokumentaren viser Amy som mer enn bare et menneske som sliter med avhengighet, og i stedet løfter frem hvilken utrolig person gudmoren min var, sier Bromfield i en uttalelse.

Ungjenta var den første artisten som Amy Winehouse signerte på sitt eget plateselskap Lioness Revords, og debutalbumet utkom i 2009. Men Bromfields mor er en musikkbransjeveteran som blant annet var manager for The Libertines, bandet til Winehouses ekskjæreste Pete Doherty. Faktisk satt Amy Winehouse barnevakt for lille Dionne under oppveksten.

Nå vil Dionne Bromfield (25) dele det MTV kaller «en dypt personlig reise», der hun for første gang åpner opp om hvordan Amys bortgang virket inn på hennes eget liv. Det loves også aldri tidligere vist arkivmateriale.