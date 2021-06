Nye Sherlock Holmes-eventyr på gang

Fortellingene kommer først til å utgis som lydbok.

Bak de nye historiene står roman-, film og TV-forfatteren Antony Horowitz, som fra før har gitt oss Sherlock Holmes-romanene «House of Silk» og «Moriarty». Han har også skrevet nye bøker om James Bond og manus til TV-seriene «Mord og mysterier» og «Foyle's War».

Til sammen skal det vanke tre nye fortellinger om detektiven – hvis opprinnelige opphavsmann er Sir Arthur Conan Doyle.

«Dette kommer til å bli Sherlock Holmes fra et svært annerledes perspektiv, helt i bøkenes ånd – som jeg alltid har elsket – men med alle mulige uventede utvidelser av narrativ og ståsted hos Conan Doyle. Jeg er glad for å samarbeide med Storytel som har et svært stort publikum over hele verden. For meg er prosjektet et eventyr i seg selv», sier Anthony Horowitz via pressemeldingen.

Lanseringen planlegges for 2022 og ifølge Storytel pågår allerede nå diskusjoner rundt bokutgivelser, film og TV-prosjekter.