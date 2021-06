Noel Gallagher røper hvem som bør spille ham på film: – Jeg har et ganske unikt utsende

– Jeg har et ganske unikt utseende. Ville noen ønske å spille meg? Det vet jeg ikke. Kanskje Michael Fassbender, fordi han er en flott skuespiller, sa Noel Gallagher da han gjestet podkasten til Matt Morgan, melder NME.

Også broren Liam Gallagher har uttalt seg om det samme, men mener rolletolkningene bør være et familieanliggende: Han vil at en av hans egne sønner, Lennon og Gene, skal spille ham som ung – mens broren, som han evig alltid krangler med, burde spilles av sin datter Anaïs.

Selv om en slik biografisk film viet Oasis lar vente på seg, så ble det i mai meldt at det vil komme en konsertdokumentar viet gruppens rekordsettende Knebworth-konserter for snart et kvart århundre siden.

Oasis spilte for 250 000 fans i løpet av to dager i august 1996. Stedet var Knebworth Park. De satte flere rekorder med disse konsertene – blant annet for å ha skapt den største etterspørselen etter konsertbilletter i britisk historie:

Mer enn fire prosent av den britiske befolkningen søkte om billett dit.

Filmen er produsert av RSA Films og skal slippes på kino via Trafalgar Releasing, men premieredato er ikke meldt foreløpig. Både Noel og Liam Gallagher er om bord som eksekutivprodusenter.