Swift prises som ikon

Det skriver Billboard.

Dermed blir hun den første kvinnen ut – og den første ikke-britiske personen som tildeles utmerkelsen, som anses å være Storbritannias fineste hyllest i sitt slag.

Tidligere har Global Icon Award gått til størrelser som Elton John, Robbie Williams og David Bowie.

Swift får den prestisjefylte prisen for sin «enorme påvirkning på musikken over hele verden», og for sitt «fantastiske repertoar».

Hun er også nominert i kategorien Beste kvinnelige internasjonale soloartist. Vinner hun prisen, blir det ikke første gang, hun tok nemlig med seg denne prisen hjem i 2015.