Gucci-familien raser mot filmen – synes Al Pacino er for liten og rund til rollen

De appellerer nå til filmskaperen Ridley Scott om å respektere familiens ettermæle. Tidligere denne uken beskrev filmens hovedfotograf, Dariusz Wolski, «House of Gucci» som «en såpeopera».

– Den er litt kitschy, en morsom, tragisk tragedie – som en kostbar såpeopera, med en vill rollebesetning, sa Wolski til IndieWire.

Handlingen skildrer hvordan Patrizia Reggiani giftet seg med Maurizio Gucci, hyret en leiemorder for å drepe ham i 1998 fordi hun «så for dårlig og var redd for å bomme», og ble dømt til lang fengselsstraff. Blant annet skal medlemmer av den italienske motehusfamilien ha uttrykt sjokk over å se de første bildene fra innspillingen i Roma og Milano, så vel som paparazzibilder publisert tidligere, melder The Guardian.

Al Pacino spiller Aldo Gucci, som var sentral i motemerkets internasjonale suksess, mens Jared Leto spiller Paolo Gucci, som var med på å skape den berømte doble G-logoen. Og deres utseende og kostymer får Patrizia Gucci til å rykke ut overfor AP.

– Min bestefar Aldo Gucci var en svært flott mann, som alle Gucciene; høy, med blå øyne og svært elegant. Han spilles av Al Pacino, som på bildet ser kortvokst og tykk ut, med kinnskjegg og svært stygg. Skammelig, fordi han ligner ham ikke i det hele tatt. Jeg føler meg krenket.

Patrizia Gucci hevder å snakke på vegne av familien, og sier videre til The Guardian:

– De stjeler identiteten til en familie for å tjene penger, for å øke inntektene i Hollywood-systemet. Vår familie har en identitet, et privatliv. Vi kan snakke om alt, men det er grenser som ikke kan krysses.

Ridley Scotts kone, Giannina Facio, møtte Gucci-familien på 2000-tallet for å diskutere et annet mulig filmprosjekt. Patrizia Gucci hevder hun prøvde å kontakte Facio for å snakke om «House of Gucci», men at hun ikke fikk svar.

Motehuset hadde tidligere gitt filmfolkene «full kunstnerisk frihet», og lot dem få tilgang til Guccis historiske arkiver for kostymer og rekvisitter, opplyste Gucci-president Marco Bizzarri til Women's Wear Daily.

«House of Gucci» har planlagt premiere i oktober, og er basert på boken til Sara Gay Forden, som hadde undertittelen «En sensasjonell historie om mord, galskap, glamour og grådighet».