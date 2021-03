Regissørros til Astrid S for Askepott-innsatsen

– Å jobbe med Astrid er en gave fra jeg står opp til jeg legger meg om kvelden. Hun er den mest hardtarbeidende, dedikerte, lojale og talentfulle jeg noen gang har jobbet med, tror jeg, sier Mosli til NRK som har vært på besøk på filmsettet på Lillehammer.

Også skuespillerveteran Anne Marit Jacobsen, som har en rolle i den norske nyinnspillingen av den tsjekkiske juleklassikeren, skryter av Astrid S.

– Hun er et spennende og nydelig menneske som kommer til å vise frem noe helt spesielt i denne filmen, sier Jacobsen.

Selv sier Astrid Smeplass til NRK at hun med denne produksjonen er med på å formidle noe viktig.

– Jeg tenker det er en viktig film, for jeg så veldig opp til Askepott i den originale versjonen. Så jeg håper mange unge jenter kan se filmen og tenke at de har veldig lyst til å være like tøff og modig som Askepott.

Astrid Smeplass har fått selskap av et fint knippe skuespillere på rollelisten. Allerede er det kjent at «Skam»-kjenning Cengiz Al spiller prinsen. Men her er også

Ellen Dorrit Petersen som den onde stemoren, Ingrid Giæver som stesøsteren, kongen spilles av Thorbjørn Harr og hans herold av Jonis Josef, mens dronningrollen innehas av Nasrin Khusrawi.

Privatlæreren står Nils Jørgen Kaalstad for, Kristoffer Hivju har rollen som skammeltjener, mens Anne Marit Jacobsen gestalter Rosa/kokka. Bjørn Sundquist trår til som Alfred, Nader Khademi er Baron Von Snauser. Sjur Vatne Brean spiller Bendik, Arthur Hakalathi er Sami, mens rollekarakteren Ola spilles av Toivo Ty Terjesen.

– Vi ser på Askepott som et genrasjonsoverskridende prosjekt for hele det norske folk, og i denne filmen er det kvalitetsskuespillere og historier som vil engasjere alle fra tre til hundre pluss, sier produsent Frederick P N Howard i Storm Films.

«Tre nøtter til Askepott» har premiere i november.