Historien om Robbie Williams på vei mot det store lerretet – nå

Den foreløpige arbeidstittelen skal ifølge Deadline være «Better Man». Historien som Gracey ønsker å fortelle tar for seg både Robbie Williams' vei mot stjernene – og den mørkere siden, der han kjemper mot rusmisbruk.

– Hvordan vi representerer Robbie i filmen er topp hemmelig. Jeg ønsker å gjøre dette på en virkelig original måte, sier Michael Gracey, som allerede har tilbragt timevis i samtale med Williams i studioet hans, med opptakeren på.

– Det er en fantastisk historie, og jeg ønsker å vise den i all sin barske virkeligheten hele veien til disse øyeblikkene som er ren fantasi. Dette er ikke som historiene om de menneskene som er født barnestjerner eller musikkgenier, og du følger fortellingen om hvordan verden rundt til slutt innser hvor enestående de er, sier filmskaperen til Deadline om hvorfor denne kommende musikkfilmen vil skille seg fra «Bohemian Rhapsody» og «Rocketman», om henholdsvis Freddie Mercury og Elton John.

Gracey sier han ble interessert i hvordan Robbie Williams var «en hvermannsen som drømte stort og fulgte de drømmene som tok han til et utrolig sted».

– Han er ikke den beste sangeren, eller danseren, men likevel har han solgt 80 millioner plater i hele verden. Du kan identifisere deg med fyren som ikke ser seg selv inneha noe ekstraordinært talent, selv om det er akkurat det han har naturligvis. Det han hadde, er viljen, visjonen og selvtilliten til å si «jeg skal følge drømmen min», sier filmskaperen som har vært med på å skrive manus sammen med Oliver Cole og Simon Gleeson.

Musikkrettighetene later til å være sikret, for det loves allerede at fansen får høre hitlåter som «She's The One», «Angels» og «Let Me Entertain You» i filmen.

Innspillingen starter til sommeren.