Amy Winehouse-biografi rett rundt hjørnet

Slik beskrives Amy Winehouse i en kommende ny biografi, ført i pennen av musikkjournalisten Kate Solomon. Den utkommer 18. mars, i år som det er ti år siden Amy Winehouse døde av en utilsiktet overdose – bare 27 år gammel.

Forlaget beskriver boken, som utkommer i serien «Lives of Musicians» på det britiske forlaget Laurence King, som en betimelig utforskning av Amys arv, tragisk korte liv og stormfulle forhold til mediene, som sammenlignes med skjebnen til samtidige artister som Britney Spears og nå nylig Jesy Nelson i Little Mix.

Solomon, som har skrevet for blant annet The Guardian, The Sunday Times Culture, The Daily Telegraph, Q, Billboard og Time Out, skriver i forordet:

– Så grusomt det var å miste Amy 27 år gammel. Men så heldige vi er som har det hun etterlot seg.

Musikken til Amy Winehouse ble elsket millioner mens hun levde, og fanskaren har fortsatt å øke, ifølge pressemeldingen for boken. Hun rakk bare to album, debuten «Frank» fra 2003 og den prisbelønte, feirede oppfølgeren «Back to Black» fra 2006.

På albumet, som inneholder signaturlåten «Rehab», dykket hun ned i 60-tallets jentegrupper, med nikk til alle Motown/Phil Spector-referansener, men ga det sitt personlige og moderne uttrykk. Til NTB sa hun i 2007, samme år som hun var å se på Øya og Hove:

– Jeg liker virkelig den typen musikk som jentegruppene fra den tiden laget. Det er trist og sødmefylt, og jeg har hørt mye på det. Platen min bare ble sånn, jeg gjorde ikke noe kalkulert valg.